Vivo V60 और Oppo Reno 14 5G: कीमत, स्पेसिफिकेशन्स और फीचर्स के मामले में कौन सा स्मार्टफोन है बेस्ट?

Vivo V60vs Oppo Reno 14 5G: भारतीय बाजार में मिड-रेंज सेगमेंट में स्मार्टफोन्स की रेंज लगातार बढ़ रही है। Oppo, Vivo, Realme और OnePlus Nord जैसे ब्रांड अपने नए मॉडल्स के साथ ग्राहकों को लुभाने की कोशिश कर रहे हैं। इसी सेगमेंट में हाल ही में Vivo ने V60 5G लॉन्च किया है जो पिछले साल के V50 का अपग्रेड वर्जन है। दूसरी तरफ Oppo का Reno 14 5G पहले से बाजार में बिक्री क्र लिर मौजूद है जो डिजाइन और परफॉर्मेंस दोनों मामलों में बेहतर है। इस आर्टिकल में हम इन दोनों स्मार्टफोन की कीमत, स्पेसिफिकेशन्स और फीचर्स की तुलना करेंगे और जानेंगे कौन सा स्मार्टफोन आपके लिए बेस्ट रहेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं।