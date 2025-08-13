Patrika LogoSwitch to English

Vivo V60 और Oppo Reno 14 5G: कीमत, स्पेसिफिकेशन्स और फीचर्स के मामले में कौन सा स्मार्टफोन है बेस्ट?

Vivo V60 vs Oppo Reno 14 5G: ये दोनों स्मार्टफोन मिड-रेंज सेगमेंट में आते हैं। जो 40 हजार रुपये के बजट में आते हैं। इस आर्टिकल में हमने दोनों फोन्स की तुलना की है, जिससे आप तय कर पाएंगे कि कौन सा स्मार्टफोन आपके लिए बेहतर रहेगा।

भारत

Rahul Yadav

Aug 13, 2025

Vivo V60 vs Oppo Reno 14 5G
Vivo V60 vs Oppo Reno 14 5G (Image: Patrika.com)

Vivo V60vs Oppo Reno 14 5G: भारतीय बाजार में मिड-रेंज सेगमेंट में स्मार्टफोन्स की रेंज लगातार बढ़ रही है। Oppo, Vivo, Realme और OnePlus Nord जैसे ब्रांड अपने नए मॉडल्स के साथ ग्राहकों को लुभाने की कोशिश कर रहे हैं। इसी सेगमेंट में हाल ही में Vivo ने V60 5G लॉन्च किया है जो पिछले साल के V50 का अपग्रेड वर्जन है। दूसरी तरफ Oppo का Reno 14 5G पहले से बाजार में बिक्री क्र लिर मौजूद है जो डिजाइन और परफॉर्मेंस दोनों मामलों में बेहतर है। इस आर्टिकल में हम इन दोनों स्मार्टफोन की कीमत, स्पेसिफिकेशन्स और फीचर्स की तुलना करेंगे और जानेंगे कौन सा स्मार्टफोन आपके लिए बेस्ट रहेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं।

Vivo V60 vs Oppo Reno 14 5G: कितनी है दोनों की कीमत?

Vivo V60 भारत में चार अलग-अलग वेरिएंट्स में लाया गया है। इसके 8GB रैम और 128GB स्टोरेज वाले बेस मॉडल की कीमत 36,999 रुपये है। 8GB रैम और 256GB स्टोरेज वाला वेरिएंट 38,999 रुपये में आता है। वहीं 12GB रैम और 256GB स्टोरेज वाला मॉडल 40,999 रुपये का है। सबसे टॉप वेरिएंट में 16GB रैम और 512GB स्टोरेज मिलती है जिसकी कीमत 45,999 रुपये रखी गई है।

Oppo Reno 14 5G की शुरुआती कीमत 37,499 रुपये है। यह स्मार्टफोन भी 8GB + 256GB और 12GB + 512GB स्टोरेज वेरिएंट में उपलब्ध है।

कीमत के हिसाब से देखा जाए तो Oppo Reno 14 का बेस वेरिएंट Vivo V60 के बेस वेरिएंट से थोड़ा महंगा है लेकिन हाई-एंड वेरिएंट में Vivo के पास ज्यादा ऑप्शन हैं।

Vivo V60 vs Oppo Reno 14 5G: डिस्प्ले और डिजाइन के मामले में कौन बेहतर?

Vivo V60 में 6.77 इंच की क्वाड-कर्व्ड AMOLED डिस्प्ले मिलती है जो 1.5K रेजोल्यूशन और 120Hz रिफ्रेश रेट के साथ आती है। Vivo V60 को IP68 और IP69 दोनों रेटिंग मिली है साथ ही 3x ड्यूरेबिलिटी का दावा किया गया है।

Oppo Reno 14 5G में 6.59 इंच की 1.5K रेजोल्यूशन वाली डिस्प्ले है जिसमें 120Hz रिफ्रेश रेट मिलती है। Reno 14 को IP69 रेटिंग भी मिली है जिससे यह पानी और धूल से ज्यादा सुरक्षित है।

डिस्प्ले साइज में Vivo का स्मॉर्टफोनर थोड़ा बड़ा है जबकि Oppo हल्का और कॉम्पैक्ट है।

Vivo V60 vs Oppo Reno 14 5G: प्रोसेसर और परफॉर्मेंस किसका बढ़िया है?

Vivo V60 में Qualcomm Snapdragon 7 Gen 4 चिपसेट दी गई है जो पावर-एफिशिएंसी और स्मूथ परफॉर्मेंस के लिए जाना जाता है।

Oppo Reno 14 5G में MediaTek Dimensity 8350 प्रोसेसर मिलता है जो मिड-रेंज में बेहतरीन मल्टीटास्किंग और गेमिंग एक्सपीरियंस देता है।

दोनों प्रोसेसर पावरफुल हैं लेकिन Snapdragon 7 Gen 4 का CPU-कोर ऑप्टिमाइजेशन इसे लंबे समय में थोड़ा बढ़त देता है।

Vivo V60 vs Oppo Reno 14 5G: कैमरा किसका दमदार?

Vivo V60 में Zeiss-ब्रांडेड ट्रिपल कैमरा सेटअप दिया गया है जिसमें 50MP मेन कैमरा (OIS), 50MP टेलीफोटो और 8MP अल्ट्रा-वाइड लेंस शामिल हैं। फ्रंट में 50MP कैमरा है जो 4K वीडियो रिकॉर्डिंग सपोर्ट के साथ आता है।

Oppo Reno 14 5G में भी ट्रिपल कैमरा सेटअप है जिसमें 50MP मेन कैमरा, 8MP अल्ट्रा-वाइड और 50MP टेलीफोटो लेंस शामिल हैं। फ्रंट में इस स्मार्टफोन में भी 50MP कैमरा है।

कैमरा क्वालिटी के मामले में दोनों फोन काफी नजदीक हैं लेकिन Vivo V60 का Zeiss लेंस लो-लाइट फोटोग्राफी में थोड़ा बेहतर परफॉर्म कर सकता है।

Vivo V60 vs Oppo Reno 14 5G: बैटरी और चार्जिंग का क्या हाल?

  • Vivo V60: 6500mAh बैटरी, 90W फास्ट चार्जिंग मिलती है।
  • Oppo Reno 14 5G: 6000mAh बैटरी, 80W फास्ट चार्जिंग मिलती है।

बैटरी कैपेसिटी और चार्जिंग स्पीड के मामले में Vivo थोड़ा आगे है।

Vivo V60 vs Oppo Reno 14 5G: सॉफ्टवेयर सपोर्ट किसका बेहतर है?

Vivo V60 Funtouch OS 15 (Android 15) पर रन करता है और कंपनी 4 बड़े Android अपडेट और 6 साल के सिक्योरिटी पैच का वादा करती है।

Vivo V60 Funtouch OS 15 (Android 15) पर बेस्ड है और कंपनी ने वादा किया है कि इसे 4 बड़े Android अपडेट और 6 साल तक सिक्योरिटी पैच मिलेंगे, जिससे फोन लंबे समय तक सुरक्षित और अपडेटेड रहेगा।

यह रहा Vivo V60 vs Oppo Reno 14 5G का की-स्पेक्स कम्पैरिजन टेबल, जिससे एक नज़र में फर्क समझ आए:

फीचर/ स्पेसिफिकेशनVivo V60 5GOppo Reno 14 5G
डिस्प्ले6.77-इंच क्वाड-कर्व्ड AMOLED, 1.5K रेजोल्यूशन, 120Hz रिफ्रेश रेट6.59-इंच AMOLED, 1.5K रेजोल्यूशन, 120Hz रिफ्रेश रेट
प्रोसेसरQualcomm Snapdragon 7 Gen 4MediaTek Dimensity 8350
रैम विकल्प8GB, 12GB, 16GB8GB, 12GB
स्टोरेज विकल्प128GB, 256GB, 512GB256GB, 512GB
रियर कैमरा50MP (OIS) + 50MP (टेलीफोटो) + 8MP (अल्ट्रा-वाइड)50MP + 8MP (अल्ट्रा-वाइड) + 50MP (टेलीफोटो)
फ्रंट कैमरा50MP, 4K वीडियो सपोर्ट50MP
बैटरी6500mAh, 90W फास्ट चार्जिंग6000mAh, 80W फास्ट चार्जिंग
ऑपरेटिंग सिस्टमFuntouch OS 15 (Android 15), 4 OS अपडेट, 6 साल सिक्योरिटी पैचColorOS 15 (Android 15), 3 OS अपडेट, 5 साल सिक्योरिटी अपडेट
IP रेटिंगIP68 + IP69, 3x ड्यूरेबिलिटीIP69
वजन192 ग्राम 187 ग्राम
शुरुआती कीमत36,999 रुपये 37,499 रुपये

आपके लिए कौन सा स्मार्टफोन है बेस्ट?

दोनों स्मार्टफोन अपने-अपने सेगमेंट में दमदार फीचर्स के साथ आते हैं। Vivo V60 में बड़ी बैटरी, ज्यादा वेरिएंट्स और Zeiss-ब्रांडेड कैमरा सेटअप है जबकि Oppo Reno 14 5G कॉम्पैक्ट डिजाइन, IP69 रेटिंग और हल्के वजन के साथ आता है। कौन सा फोन लेना है पूरी तरह आपकी प्राथमिकताओं पर निर्भर करता है।

