अनजान शहर में भटकने का डर? Google Maps का Live View फीचर बनेगा आपका साथी, भीड़ में भी खोज लेगा रास्ता

Google Maps Live View Kaise Use Kare: हम सब के साथ कभी न कभी ऐसा जरूर हुआ है कि आप किसी नए शहर में हैं, हाथ में फोन है, गूगल मैप्स खुला है, लेकिन फिर भी समझ नहीं आ रहा कि बाएं मुड़ना है या दाएं। स्क्रीन पर दिखने वाला वो छोटा सा नीला गोला (Blue Dot) कई बार इतना कंफ्यूज कर देता है कि हम चार कदम चलने के बाद महसूस करते हैं हम तो उल्टी दिशा में आ गए।