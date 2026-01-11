11 जनवरी 2026,

रविवार

Income Tax Refund Status Check: अब तक नहीं आया पैसा? बैंक जाने की जरूरत नहीं, घर बैठे 2 मिनट में जानें कहां अटका है रिफंड

Income Tax Refund Status Check: क्या आपका पैसा भी अटका है? बैंक जाने की जरूरत नहीं, घर बैठे मोबाइल से ITR Status चेक करने का सबसे आसान तरीका जानें।

2 min read
Google source verification

भारत

image

Rahul Yadav

Jan 11, 2026

Income Tax Refund Status Check

Income Tax Refund Status Check (Image: Gemini)

Income Tax Refund Status Check Online: इनकम टैक्स रिटर्न (ITR) भरने के बाद सबसे ज्यादा इंतजार किस बात का होता है? जाहिर है, रिफंड का। वह मैसेज, जिसके आते ही चेहरे पर मुस्कान आ जाती है कि आपके खाते में पैसा क्रेडिट हो गया है।

लेकिन, अगर रिटर्न भरे हुए कई दिन या हफ्ते बीत चुके हैं और अभी तक खाते में पैसा नहीं आया, तो मन में सौ सवाल उठने लगते हैं। कहीं फॉर्म में कोई गलती तो नहीं हो गई? कहीं विभाग ने मेरा रिफंड रोक तो नहीं दिया? या फिर रिफंड जारी हो चुका है, बस बैंक में अटक गया है?

अगर आप भी इसी उलझन में हैं, तो घबराने की जरूरत नहीं है। बार-बार अपने CA को फोन घुमाने या बैंक पासबुक अपडेट कराने के लिए दौड़ने की भी जरूरत नहीं है। आप अपने हाथ में मौजूद स्मार्टफोन से ही सिर्फ 2 मिनट में पता लगा सकते हैं कि आपका पैसा आखिर अटका कहां है।

आजकल इनकम टैक्स विभाग ने चीजों को इतना आसान बना दिया है कि आपको किसी एक्सपर्ट की जरूरत नहीं है। चलिए, आपको बताते हैं वो आसान सा तरीका जिससे आप घर बैठे अपना ITR स्टेटस चेक कर सकते हैं।

क्यों जरूरी है स्टेटस चेक करना?

सिर्फ पैसे के लिए नहीं, स्टेटस देखना इसलिए भी जरूरी है क्योंकि कई बार रिटर्न में कोई छोटी-मोटी कमी रह जाती है (जिसे Defect कहते हैं)। अगर आप स्टेटस चेक करते रहेंगे, तो आपको समय रहते पता चल जाएगा कि विभाग आपसे क्या चाहता है। वरना बाद में नोटिस का जवाब देने में पसीने छूट जाते हैं।

मोबाइल से ऐसे चेक करें अपना ITR स्टेटस

यह प्रक्रिया बहुत सीधी है। बस नीचे दिए गए स्टेप्स को फॉलो करें।

  • वेबसाइट पर जाएं: सबसे पहले अपने मोबाइल के ब्राउजर (Chrome या जो भी आप यूज करते हैं) पर जाएं। गूगल पर Income Tax e-Filing सर्च करें या सीधे incometax.gov.in टाइप करें।
  • लॉग-इन (Log-in) करें: वेबसाइट के होमपेज पर आपको ऊपर की तरफ Login का बटन दिखेगा। उस पर क्लिक करें।
  • आईडी-पासवर्ड डालें: यहां आपको अपनी यूजर आईडी डालनी होगी। आपकी यूजर आईडी आपका PAN कार्ड नंबर या आधार नंबर होता है। इसके बाद वो पासवर्ड डालें जो आपने ITR भरते समय बनाया था।
  • डैशबोर्ड (Dashboard) पर आएं: जैसे ही आप लॉग-इन करेंगे, आपके सामने आपका डैशबोर्ड खुल जाएगा।
  • स्टेटस देखें: अब आपको View ITR Status या e-File वाले सेक्शन में जाना है। वहां क्लिक करते ही आपके सामने पूरी जन्मकुंडली खुल जाएगी।

वहां क्या दिखेगा? आपको स्क्रीन पर साफ-साफ दिख जाएगा कि आपका रिटर्न किस स्टेज पर है।

  • Submitted/Verified: मतलब आपका फॉर्म जमा हो गया है।
  • Processed: विभाग ने आपका फॉर्म चेक कर लिया है।
  • Refund Issued: खुशखबरी! विभाग ने पैसा भेज दिया है।

जरूरी बात

अगर स्टेटस में दिख रहा है कि रिफंड जारी हो चुका है, तो आमतौर पर 7 से 10 दिनों के अंदर पैसा बैंक में आ जाता है। अगर फिर भी पैसा न आए, तो एक बार चेक कर लें कि आपका बैंक अकाउंट इनकम टैक्स पोर्टल पर 'Pre-validated' (पहले से सत्यापित) है या नहीं। अगर अकाउंट मान्य नहीं होगा, तो पैसा क्रेडिट नहीं हो पाएगा।

Gas Geyser Safety Tips: बाथरूम में लगा है गैस गीजर? जान बचाने के लिए चेक करें ये 3 फीचर्स
टेक्नोलॉजी
Gas Geyser Safety Tips

Tech news

Published on:

11 Jan 2026 05:15 pm

Hindi News / Technology / Income Tax Refund Status Check: अब तक नहीं आया पैसा? बैंक जाने की जरूरत नहीं, घर बैठे 2 मिनट में जानें कहां अटका है रिफंड

टेक्नोलॉजी

खतरे में Grok? इंडोनेशिया के बैन के बाद Google-Apple पर बढ़ा ऐप हटाने का दबाव

Gas Geyser Safety Tips: बाथरूम में लगा है गैस गीजर? जान बचाने के लिए चेक करें ये 3 फीचर्स

Instagram Data Leak: सिर्फ पासवर्ड नहीं, आपकी लोकेशन और नंबर भी खतरे में… 1.75 करोड़ लोगों का डेटा डार्क वेब पर

108MP कैमरा के साथ आया Redmi Note 15 5G, जानिए इसकी कीमत और दमदार फीचर्स

बाथरूम में 'साइलेंट किलर' बन गया गीजर: न आवाज, न दर्द… ऐसे चली गई UP के उत्कर्ष की जान, आप न करें ये भूल

