Income Tax Refund Status Check: अब तक नहीं आया पैसा? बैंक जाने की जरूरत नहीं, घर बैठे 2 मिनट में जानें कहां अटका है रिफंड

Income Tax Refund Status Check Online: इनकम टैक्स रिटर्न (ITR) भरने के बाद सबसे ज्यादा इंतजार किस बात का होता है? जाहिर है, रिफंड का। वह मैसेज, जिसके आते ही चेहरे पर मुस्कान आ जाती है कि आपके खाते में पैसा क्रेडिट हो गया है।
लेकिन, अगर रिटर्न भरे हुए कई दिन या हफ्ते बीत चुके हैं और अभी तक खाते में पैसा नहीं आया, तो मन में सौ सवाल उठने लगते हैं। कहीं फॉर्म में कोई गलती तो नहीं हो गई? कहीं विभाग ने मेरा रिफंड रोक तो नहीं दिया? या फिर रिफंड जारी हो चुका है, बस बैंक में अटक गया है?
अगर आप भी इसी उलझन में हैं, तो घबराने की जरूरत नहीं है। बार-बार अपने CA को फोन घुमाने या बैंक पासबुक अपडेट कराने के लिए दौड़ने की भी जरूरत नहीं है। आप अपने हाथ में मौजूद स्मार्टफोन से ही सिर्फ 2 मिनट में पता लगा सकते हैं कि आपका पैसा आखिर अटका कहां है।
आजकल इनकम टैक्स विभाग ने चीजों को इतना आसान बना दिया है कि आपको किसी एक्सपर्ट की जरूरत नहीं है। चलिए, आपको बताते हैं वो आसान सा तरीका जिससे आप घर बैठे अपना ITR स्टेटस चेक कर सकते हैं।
सिर्फ पैसे के लिए नहीं, स्टेटस देखना इसलिए भी जरूरी है क्योंकि कई बार रिटर्न में कोई छोटी-मोटी कमी रह जाती है (जिसे Defect कहते हैं)। अगर आप स्टेटस चेक करते रहेंगे, तो आपको समय रहते पता चल जाएगा कि विभाग आपसे क्या चाहता है। वरना बाद में नोटिस का जवाब देने में पसीने छूट जाते हैं।
यह प्रक्रिया बहुत सीधी है। बस नीचे दिए गए स्टेप्स को फॉलो करें।
वहां क्या दिखेगा? आपको स्क्रीन पर साफ-साफ दिख जाएगा कि आपका रिटर्न किस स्टेज पर है।
अगर स्टेटस में दिख रहा है कि रिफंड जारी हो चुका है, तो आमतौर पर 7 से 10 दिनों के अंदर पैसा बैंक में आ जाता है। अगर फिर भी पैसा न आए, तो एक बार चेक कर लें कि आपका बैंक अकाउंट इनकम टैक्स पोर्टल पर 'Pre-validated' (पहले से सत्यापित) है या नहीं। अगर अकाउंट मान्य नहीं होगा, तो पैसा क्रेडिट नहीं हो पाएगा।
