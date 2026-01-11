Income Tax Refund Status Check: अब तक नहीं आया पैसा? बैंक जाने की जरूरत नहीं, घर बैठे 2 मिनट में जानें कहां अटका है रिफंड

अगर स्टेटस में दिख रहा है कि रिफंड जारी हो चुका है, तो आमतौर पर 7 से 10 दिनों के अंदर पैसा बैंक में आ जाता है। अगर फिर भी पैसा न आए, तो एक बार चेक कर लें कि आपका बैंक अकाउंट इनकम टैक्स पोर्टल पर 'Pre-validated' (पहले से सत्यापित) है या नहीं। अगर अकाउंट मान्य नहीं होगा, तो पैसा क्रेडिट नहीं हो पाएगा।