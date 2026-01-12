12 जनवरी 2026,

सोमवार

OnePlus और Samsung की नींद उड़ाने आ रहा Vivo का यह धाकड़ फोन, Flipkart पर कंफर्म हुई लॉन्चिंग, देखें डिटेल्स

Vivo X200T India Launch: इंतजार खत्म... Flipkart पर कंफर्म हुई वीवो के नए फोन की लॉन्चिंग। 6200mAh बैटरी और 50MP Zeiss कैमरे वाले इस फोन की कीमत जानें।

2 min read
Google source verification

भारत

image

Rahul Yadav

Jan 12, 2026

Vivo X200T India Launch

Vivo X200T India Launch (Image: Flipkart)

Vivo X200T India Launch:स्मार्टफोन बाजार में इन दिनों मुकाबला काफी कड़ा है, लेकिन अब वीवो (Vivo) ने एक ऐसा दांव चला है जिससे सैमसंग और वनप्लस जैसे दिग्गजों के खेमे में हलचल मच सकती है। वीवो अपनी 'X' सीरीज का नया और दमदार फोन Vivo X200T भारत में लॉन्च करने जा रहा है।

इस बात पर पक्की मुहर तब लग गई जब ई-कॉमर्स वेबसाइट Flipkart पर इस फोन का पेज लाइव हो गया। हालांकि, कंपनी ने अभी तारीख का ऐलान नहीं किया है, लेकिन फ्लिपकार्ट पर Coming Soon का टैग बता रहा है कि इंतजार की घड़ियां अब ज्यादा लंबी नहीं हैं।

Vivo X200T Flipkart Listing: फ्लिपकार्ट लिस्टिंग ने क्या राज खोले?

कंपनी ने बिना ज्यादा शोर-शराबा किए फ्लिपकार्ट पर एक टीजर जारी किया है। इस टीजर इमेज ने फोन की पहली झलक दुनिया को दिखा दी है। तस्वीर में फोन का पिछला हिस्सा (Back Panel) साफ नजर आ रहा है, जिसमें एक बड़ा गोलाकार कैमरा मॉड्यूल है। इसमें तीन कैमरे लगे हैं और सबसे खास बात इस पर Zeiss की ब्रांडिंग है। यानी फोटोग्राफी के मामले में यह फोन निराश नहीं करेगा।

Vivo X200T Specifications: लीक्स में सामने आए स्पेसिफिकेशन्स

भले ही कंपनी ने अभी सारे पत्ते नहीं खोले हैं, लेकिन टेक जगत में इस फोन के फीचर्स को लेकर चर्चा गर्म है। पुरानी रिपोर्ट्स और लीक्स को सही मानें, तो यह फोन फीचर्स का पावरहाउस साबित होने वाला है।

डिस्प्ले: कहा जा रहा है कि इसमें 6.67 इंच की 1.5K AMOLED स्क्रीन मिलेगी, जो वीडियो देखने और गेमिंग के लिए बेहतरीन मानी जाती है।

प्रोसेसर: रफ्तार के लिए इसमें MediaTek Dimensity 9400+ चिपसेट हो सकता है, जो भारी-भरकम ऐप्स को भी मक्खन की तरह चलाएगा।

Best Camera Phone Under 55000: कैमरा और बैटरी में नहीं है कोई जोड़

वीवो के फोन्स अपनी बैटरी और कैमरे के लिए ही जाने जाते हैं। लीक्स के मुताबिक, Vivo X200T में फोटोग्राफी के लिए 50MP + 50MP + 50MP का ट्रिपल कैमरा सेटअप हो सकता है। यानी मेन कैमरा, वाइड एंगल और जूम तीनों में 50 मेगापिक्सल की क्लेरिटी मिलेगी।

वहीं, बैटरी के मामले में यह फोन बाहुबली साबित हो सकता है। खबरों की मानें तो इसमें 6200mAh की जंबो बैटरी मिलेगी, जो आराम से डेढ़ से दो दिन चल सकती है। इसे तेजी से चार्ज करने के लिए 90W की वायर्ड चार्जिंग और 40W की वायरलेस चार्जिंग का सपोर्ट भी मिल सकता है।

Vivo X200T Price in India: कितनी हो सकती है कीमत?

अब आते हैं सबसे अहम सवाल पर, जेब पर कितना बोझ पड़ेगा? जानकारों का अनुमान है कि भारत में इसकी कीमत 50,000 से 55,000 रुपये के बीच हो सकती है। अगर यह फोन इसी कीमत और इन्हीं फीचर्स के साथ आता है, तो यकीनन यह प्रीमियम सेगमेंट में एक तगड़ा विकल्प बनेगा।

12 Jan 2026 05:23 pm

