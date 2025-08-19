इंडिया के लिए स्पेशली लॉन्च हुआ ChatGPT Go, सब्सक्रिप्शन से पहले समझ लें ये जरूरी बातें

ChatGPT Go Launched in India: आर्टिफीसियल इंटेलिजेंस कंपनी OpenAI ने भारत में अपना नया सब्सक्रिप्शन प्लान ChatGPT Go लॉन्च कर दिया है। इस प्लान को भारतीय यूजर्स के लिए बनाया गया है और अब यूजर्स कम कीमत में ज्यादा सुविधाओं का फायदा उठा सकेंगे। साथ ही UPI के जरिए पेमेंट भी कर सकते हैं जिससे सब्सक्रिप्शन लेना और भी आसान हो गया है। चलिए जानते हैं ChatGPT Go से जुड़ी खास बातों के बारे में जिससे प्लान लेने से आपको सारी बातें पता होनी चाहिए।
ChatGPT Go प्लान में फ्री प्लान की तुलना में कई खास सुविधाएं दी गई हैं। इसमें यूजर्स को मैसेज लिमिट दस गुना बढ़ा दी गई है जिससे लंबे समय तक और ज्यादा बातचीत की जा सकती है। इसके अलावा, इमेज जेनरेशन और फाइल अपलोड की संख्या भी दस गुना ज्यादा है। मेमोरी की क्षमता भी दोगुनी कर दी गई है जिससे यूजर्स पहले से ज्यादा जानकारी याद रख सकते हैं। इस प्लान से स्टूडेंट्स, फ्रीलांसर और प्रोफेशनल्स को डेली यूजेस ने आसानी होगी और उन्हें बार-बार फ्री लिमिट खत्म होने की चिंता भी नहीं करनी पड़ेगी।
भारत में ChatGPT Go के सब्सक्रिप्शन की कीमत 399 रुपये प्रति महीने राखी गई है। यह सब्सक्रिप्शन की कीमत भारतीय रुपए में दिखाई देगी। साथ ही UPI के जरिए आसानी से पेमेंट भी किया जा सकेगा। इससे छोटे खर्च वाले यूजर्स भी आसानी से ChatGPT के प्रीमियम फीचर्स का फायदा उठा सकते हैं। OpenAI की यह रणनीति खासतौर पर भारत जैसे कॉस्ट-सेंसिटिव मार्केट को ध्यान में रखकर बनाई गई है।
ChatGPT Go उन यूजर्स के लिए है जिन्हें फ्री प्लान की सीमाओं से परेशानी होती है, लेकिन Plus या Pro जैसी महंगी सुविधाओं की जरूरत नहीं है। यह स्टूडेंट्स, फ्रीलांसर और प्रोफेशनल्स के लिए अच्छा है जो रोजमर्रा के काम जैसे डॉक्यूमेंट लिखना, प्रोजेक्ट बनाना, इमेज तैयार करना और फाइल अपलोड करना करते हैं। इस प्लान से उन्हें बिना ज्यादा खर्च किए काम करने की सुविधा मिलती है।
भारत में ChatGPT Go की लॉन्चिंग इस बात का संकेत है कि OpenAI AI टूल्स को ज्यादा सुलभ और लोकलाइज्ड बनाने की दिशा में काम कर रहा है। भारत में पायलट रोलआउट के जरिए यूजर्स से मिलने वाला फीडबैक भविष्य में ChatGPT Go के ग्लोबल विस्तार को आकार देगा। यह प्लान केवल सस्ता ही नहीं है बल्कि उपयोग में आसान भी है जिससे आम यूजर्स, छात्रों और छोटे व्यवसायिक पेशेवरों को भी ChatGPT की क्षमताओं का फायदा मिल सके।