Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

मेरी खबर

मेरी खबर

शॉर्ट्स

शॉर्ट्स

ई-पेपर

ई-पेपर

ओपिनियन

इंडिया के लिए स्पेशली लॉन्च हुआ ChatGPT Go, सब्सक्रिप्शन से पहले समझ लें ये जरूरी बातें

OpenAI ने स्पेशली भारत के लिए नया ChatGPT Go लॉन्च किया है जिसके सब्सक्रिप्शन प्लान की कीमत 399 रखी है, डिटेल्स के लिए पढ़ें पूरी खबर।

भारत

Rahul Yadav

Aug 19, 2025

ChatGPT Go Launched in India
ChatGPT Go Launched in India (Image Source: Pexels)

ChatGPT Go Launched in India: आर्टिफीसियल इंटेलिजेंस कंपनी OpenAI ने भारत में अपना नया सब्सक्रिप्शन प्लान ChatGPT Go लॉन्च कर दिया है। इस प्लान को भारतीय यूजर्स के लिए बनाया गया है और अब यूजर्स कम कीमत में ज्यादा सुविधाओं का फायदा उठा सकेंगे। साथ ही UPI के जरिए पेमेंट भी कर सकते हैं जिससे सब्सक्रिप्शन लेना और भी आसान हो गया है। चलिए जानते हैं ChatGPT Go से जुड़ी खास बातों के बारे में जिससे प्लान लेने से आपको सारी बातें पता होनी चाहिए।

ChatGPT Go के खास फीचर्स

ChatGPT Go प्लान में फ्री प्लान की तुलना में कई खास सुविधाएं दी गई हैं। इसमें यूजर्स को मैसेज लिमिट दस गुना बढ़ा दी गई है जिससे लंबे समय तक और ज्यादा बातचीत की जा सकती है। इसके अलावा, इमेज जेनरेशन और फाइल अपलोड की संख्या भी दस गुना ज्यादा है। मेमोरी की क्षमता भी दोगुनी कर दी गई है जिससे यूजर्स पहले से ज्यादा जानकारी याद रख सकते हैं। इस प्लान से स्टूडेंट्स, फ्रीलांसर और प्रोफेशनल्स को डेली यूजेस ने आसानी होगी और उन्हें बार-बार फ्री लिमिट खत्म होने की चिंता भी नहीं करनी पड़ेगी।

ये भी पढ़ें

World Photography Day: स्मार्टफोन से प्रो-लेवल फोटोग्राफी के लिए 7 टिप्स और पोर्ट्रेट में न करें ये गलतियां
टेक्नोलॉजी
World Photography Day 2025

कम कीमत और आसान पेमेंट की सुविधा

भारत में ChatGPT Go के सब्सक्रिप्शन की कीमत 399 रुपये प्रति महीने राखी गई है। यह सब्सक्रिप्शन की कीमत भारतीय रुपए में दिखाई देगी। साथ ही UPI के जरिए आसानी से पेमेंट भी किया जा सकेगा। इससे छोटे खर्च वाले यूजर्स भी आसानी से ChatGPT के प्रीमियम फीचर्स का फायदा उठा सकते हैं। OpenAI की यह रणनीति खासतौर पर भारत जैसे कॉस्ट-सेंसिटिव मार्केट को ध्यान में रखकर बनाई गई है।

किसके लिए है ChatGPT Go?

ChatGPT Go उन यूजर्स के लिए है जिन्हें फ्री प्लान की सीमाओं से परेशानी होती है, लेकिन Plus या Pro जैसी महंगी सुविधाओं की जरूरत नहीं है। यह स्टूडेंट्स, फ्रीलांसर और प्रोफेशनल्स के लिए अच्छा है जो रोजमर्रा के काम जैसे डॉक्यूमेंट लिखना, प्रोजेक्ट बनाना, इमेज तैयार करना और फाइल अपलोड करना करते हैं। इस प्लान से उन्हें बिना ज्यादा खर्च किए काम करने की सुविधा मिलती है।

OpenAI की भारत रणनीति और भविष्य

भारत में ChatGPT Go की लॉन्चिंग इस बात का संकेत है कि OpenAI AI टूल्स को ज्यादा सुलभ और लोकलाइज्ड बनाने की दिशा में काम कर रहा है। भारत में पायलट रोलआउट के जरिए यूजर्स से मिलने वाला फीडबैक भविष्य में ChatGPT Go के ग्लोबल विस्तार को आकार देगा। यह प्लान केवल सस्ता ही नहीं है बल्कि उपयोग में आसान भी है जिससे आम यूजर्स, छात्रों और छोटे व्यवसायिक पेशेवरों को भी ChatGPT की क्षमताओं का फायदा मिल सके।

ये भी पढ़ें

WhatsApp ने पेश किया नया फीचर, फैमिली चैट से लेकर ऑफिस मीटिंग तक सब कुछ होगा शेड्यूल
टेक्नोलॉजी
WhatsApp Schedule Calls

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

Tech news

Published on:

19 Aug 2025 12:50 pm

Hindi News / Opinion / इंडिया के लिए स्पेशली लॉन्च हुआ ChatGPT Go, सब्सक्रिप्शन से पहले समझ लें ये जरूरी बातें

ट्रेंडिंग वीडियो

Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Asia Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.