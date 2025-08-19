इंडिया के लिए स्पेशली लॉन्च हुआ ChatGPT Go, सब्सक्रिप्शन से पहले समझ लें ये जरूरी बातें

ChatGPT Go प्लान में फ्री प्लान की तुलना में कई खास सुविधाएं दी गई हैं। इसमें यूजर्स को मैसेज लिमिट दस गुना बढ़ा दी गई है जिससे लंबे समय तक और ज्यादा बातचीत की जा सकती है। इसके अलावा, इमेज जेनरेशन और फाइल अपलोड की संख्या भी दस गुना ज्यादा है। मेमोरी की क्षमता भी दोगुनी कर दी गई है जिससे यूजर्स पहले से ज्यादा जानकारी याद रख सकते हैं। इस प्लान से स्टूडेंट्स, फ्रीलांसर और प्रोफेशनल्स को डेली यूजेस ने आसानी होगी और उन्हें बार-बार फ्री लिमिट खत्म होने की चिंता भी नहीं करनी पड़ेगी।