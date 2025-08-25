iPhone 16 यूजर्स को मिला बड़ा अपग्रेड, अब 15W की जगह मिलेगा 25W वायरलेस चार्जिंग सपोर्ट

iOS 26 अपडेट को iPhone 17 के साथ सितंबर 2025 में लॉन्च किया जाएगा। हालांकि Apple ने अभी iPhone लॉन्च इवेंट की आधिकारिक तारीख नहीं बताई है लेकिन कयास लगाए जा रहे हैं कि यह इवेंट 9 सितंबर 2025 को हो सकता है। iPhone 17 मॉडल iOS 26 के साथ आएगा जबकि iPhone 16 और पुराने मॉडल इसे उसी सप्ताह में अपडेट के रूप में प्राप्त कर सकते हैं।