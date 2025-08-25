Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

मेरी खबर

मेरी खबर

शॉर्ट्स

शॉर्ट्स

ई-पेपर

ई-पेपर

टेक्नोलॉजी

iPhone 16 यूजर्स को मिला बड़ा अपग्रेड, अब 15W की जगह मिलेगा 25W वायरलेस चार्जिंग सपोर्ट

iOS 26 अपडेट के साथ iPhone 16 यूजर्स को बड़ा फायदा मिलने वाला है। अब यह मॉडल Qi 2.2 सपोर्ट वाले किसी भी थर्ड-पार्टी वायरलेस चार्जर से 25W तक चार्जिंग सपोर्ट करेगा, पढ़ें पूरी खबर।

भारत

Rahul Yadav

Aug 25, 2025

iPhone 16 Users Get Major Upgrade
iPhone 16 Users Get Major Upgrade (Image: Apple)

Apple ने iPhone 16 यूजर्स के लिए एक बड़ा सरप्राइज पेश किया है। हाल ही में सामने आई रिपोर्ट्स के अनुसार, iOS 26 अपडेट के साथ अब iPhone 16 में वायरलेस चार्जिंग स्पीड पहले के 15W की बजाय 25W तक हो जाएगी। इसका मतलब है कि अब यूजर्स फास्ट चार्जिंग का आनंद उठा सकते हैं।

iPhone 16 में मिलेगी फास्ट वायरलेस चार्जिंग

iOS 26 बीटा अपडेट में पता चला है कि अब iPhone 16 मॉडल Qi 2.2 सपोर्ट वाले किसी भी थर्ड-पार्टी वायरलेस चार्जर से 25W तक चार्ज हो सकेंगे। पहले यह सुविधा केवल Apple के MagSafe चार्जर में थी और थर्ड-पार्टी चार्जर से सिर्फ 15W ही चार्जिंग होती थी। अब यूजर्स किसी भी Qi2-सपोर्टेड चार्जर से फास्ट वायरलेस चार्जिंग कर सकेंगे।

ये भी पढ़ें

Instagram लाया कमाल का फीचर्स, बदल सकते हैं फोटो का बैकग्राउंड और कपड़े, आप भी करें ट्राई
टेक्नोलॉजी
Instagram Restyle AI

iPhone 17 मॉडल में भी मिल सकता है ये अपडेट

रिपोर्ट्स में यह भी कहा गया है कि आने वाले iPhone 17 मॉडल भी Qi 2.2 स्टैंडर्ड को सपोर्ट कर सकते हैं और वायरलेस चार्जिंग स्पीड 25W तक बढ़ सकती है। कुछ लीक्स में यह भी कहा गया है कि भविष्य में iPhone की वायरलेस चार्जिंग स्पीड 50W तक जा सकती है लेकिन इसके लिए हमें iPhone 17 के लॉन्च तक इंतजार करना होगा।

iOS 26 रिलीज डेट

iOS 26 अपडेट को iPhone 17 के साथ सितंबर 2025 में लॉन्च किया जाएगा। हालांकि Apple ने अभी iPhone लॉन्च इवेंट की आधिकारिक तारीख नहीं बताई है लेकिन कयास लगाए जा रहे हैं कि यह इवेंट 9 सितंबर 2025 को हो सकता है। iPhone 17 मॉडल iOS 26 के साथ आएगा जबकि iPhone 16 और पुराने मॉडल इसे उसी सप्ताह में अपडेट के रूप में प्राप्त कर सकते हैं।

ये भी पढ़ें

IRCTC Ticket Booking: बोर्डिंग स्टेशन का बदल गया ये नियम, गलती हुई तो नहीं मिलेगा रिफंड, जानिए क्या है ये
टेक्नोलॉजी
IRCTC Ticket Booking

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

Tech news

Published on:

25 Aug 2025 04:37 pm

Hindi News / Technology / iPhone 16 यूजर्स को मिला बड़ा अपग्रेड, अब 15W की जगह मिलेगा 25W वायरलेस चार्जिंग सपोर्ट

ट्रेंडिंग वीडियो

Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

PM Modi

Asia Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.