iPhone 16 यूजर्स को मिला बड़ा अपग्रेड, अब 15W की जगह मिलेगा 25W वायरलेस चार्जिंग सपोर्ट

Apple ने iPhone 16 यूजर्स के लिए एक बड़ा सरप्राइज पेश किया है। हाल ही में सामने आई रिपोर्ट्स के अनुसार, iOS 26 अपडेट के साथ अब iPhone 16 में वायरलेस चार्जिंग स्पीड पहले के 15W की बजाय 25W तक हो जाएगी। इसका मतलब है कि अब यूजर्स फास्ट चार्जिंग का आनंद उठा सकते हैं।
iOS 26 बीटा अपडेट में पता चला है कि अब iPhone 16 मॉडल Qi 2.2 सपोर्ट वाले किसी भी थर्ड-पार्टी वायरलेस चार्जर से 25W तक चार्ज हो सकेंगे। पहले यह सुविधा केवल Apple के MagSafe चार्जर में थी और थर्ड-पार्टी चार्जर से सिर्फ 15W ही चार्जिंग होती थी। अब यूजर्स किसी भी Qi2-सपोर्टेड चार्जर से फास्ट वायरलेस चार्जिंग कर सकेंगे।
रिपोर्ट्स में यह भी कहा गया है कि आने वाले iPhone 17 मॉडल भी Qi 2.2 स्टैंडर्ड को सपोर्ट कर सकते हैं और वायरलेस चार्जिंग स्पीड 25W तक बढ़ सकती है। कुछ लीक्स में यह भी कहा गया है कि भविष्य में iPhone की वायरलेस चार्जिंग स्पीड 50W तक जा सकती है लेकिन इसके लिए हमें iPhone 17 के लॉन्च तक इंतजार करना होगा।
iOS 26 अपडेट को iPhone 17 के साथ सितंबर 2025 में लॉन्च किया जाएगा। हालांकि Apple ने अभी iPhone लॉन्च इवेंट की आधिकारिक तारीख नहीं बताई है लेकिन कयास लगाए जा रहे हैं कि यह इवेंट 9 सितंबर 2025 को हो सकता है। iPhone 17 मॉडल iOS 26 के साथ आएगा जबकि iPhone 16 और पुराने मॉडल इसे उसी सप्ताह में अपडेट के रूप में प्राप्त कर सकते हैं।