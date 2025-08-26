Google Pixel 10 5G पसंद नहीं? तो इन 4 फ्लैगशिप फोन पर डालें नजर, जानें कीमत और खासियत

Google Pixel 10 5G Alternatives: गूगल ने हाल ही में Pixel 10 सीरीज लॉन्च की है। नए Pixel 10 5G में ट्रिपल कैमरा सेटअप और Tensor G5 चिप जैसे दमदार फीचर्स दिए गए हैं। लेकिन हर किसी को पिक्सल फोन पसंद आए, यह जरूरी नहीं। अगर आप पिक्सल 10 का विकल्प ढूंढ रहे हैं तो यहां हम आपको चार शानदार फ्लैगशिप स्मार्टफोन के बारे में बताने वाले हैं विचार कर सकते हैं।