Google Pixel 10 5G पसंद नहीं? तो इन 4 फ्लैगशिप फोन पर डालें नजर, जानें कीमत और खासियत

Google Pixel 10 5G Alternatives: गूगल ने हाल ही में Pixel 10 सीरीज लॉन्च की है। नए Pixel 10 5G में ट्रिपल कैमरा सेटअप और Tensor G5 चिप जैसे दमदार फीचर्स दिए गए हैं। लेकिन हर किसी को पिक्सल फोन पसंद आए, यह जरूरी नहीं। अगर आप पिक्सल 10 का विकल्प ढूंढ रहे हैं तो यहां हम आपको चार शानदार फ्लैगशिप स्मार्टफोन के बारे में बताने वाले हैं विचार कर सकते हैं।
अगर आप iOS पसंद करते हैं तो iPhone 16 आपके लिए पिक्सल 10 का सबसे बेहतर विकल्प है। इसमें नया A18 प्रोसेसर दिया गया है जो स्मूद परफॉर्मेंस और पावरफुल AI सपोर्ट के साथ आता है। इसका कॉम्पैक्ट डिजाइन हाथ में प्रीमियम फील देता है। iPhone 16 अभी iOS 18 पर चलता है और इसे भविष्य में iOS 26 तक के अपडेट मिलते रहेंगे।
सैमसंग गैलेक्सी S25, एंड्रॉयड यूजर्स के लिए एक बढ़िया फ्लैगशिप ऑप्शन है। यह स्मार्टफोन Snapdragon 8 Elite चिपसेट से लैस है और AI फीचर्स के साथ आता है। कैमरे के मामले में यह फोन Pixel 10 जितना ही दमदार है और साफ व अच्छी क्वालिटी की तस्वीरें लेता है।
जो लोग एक किफायती कॉम्पैक्ट फ्लैगशिप की तलाश में हैं उनके लिए Vivo X200 FE सही विकल्प हो सकता है। इसमें MediaTek Dimensity 9300+ प्रोसेसर मिलता है। साथ ही ZEISS कैमरा सेटअप के कारण यह प्रोफेशनल-ग्रेड फोटोग्राफी के लिए काफी चर्चित है।
OnePlus 13 उन लोगों के लिए है जो एक ऑल-राउंडर स्मार्टफोन चाहते हैं। इसमें बड़ा डिस्प्ले, पावरफुल परफॉर्मेंस और बैटरी बैकअप के साथ-साथ एक आकर्षक डिजाइन भी है। गेमिंग और एंटरटेनमेंट पसंद करने वालों के लिए यह बेहतरीन विकल्प साबित हो सकता है।
|स्मार्टफोन
|लॉन्च डेट
|भारत में कीमत
|डिस्प्ले
|प्रोसेसर
|कैमरा (रियर/फ्रंट)
|बैटरी
|ऑपरेटिंग सिस्टम
|Google Pixel 10
|20 अगस्त 2025
|79,999 रुपये
|6.3" FHD+, 120Hz
|Tensor G5
|48MP+13MP+10.8MP/10.5MP
|4970mAh, 30W फास्ट चार्जिंग, वायरलेस चार्जिंग सपोर्ट
|Android 16
|iPhone 16
|9 सितम्बर 2024
|69,999 रुपये
|6.1" FHD+, 60Hz
|Apple A18
|48MP+12MP/12MP
|(वायरलेस चार्जिंग सपोर्ट)
|iOS 18
|Samsung Galaxy S25 Edge
|13 मई 2025
|1,04,999 रुपये
|6.7" QHD+, 120Hz
|Snapdragon 8 Elite
|200MP+12MP/12MP
|3900mAh, वायरलेस चार्जिंग
|Android 15 (One UI 7)
|Vivo X200 FE
|23 जून 2025
|50,490 रुपये
|6.31" FHD+, 120Hz
|Dimensity 9300+
|50MP+50MP+8MP/50MP
|6500mAh, 90W फास्ट चार्जिंग
|Android 15 (OriginOS 5)
|OnePlus 13
|7 जनवरी 2025
|62,410 रुपये
|6.82" QHD+, 120Hz
|Snapdragon 8 Elite
|50MP+50MP+50MP/32MP
|6000mAh, 100W + 50W वायरलेस चार्जिंग
|Android 15 (ColorOS 15)