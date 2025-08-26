Patrika LogoSwitch to English

Google Pixel 10 5G पसंद नहीं? तो इन 4 फ्लैगशिप फोन पर डालें नजर, जानें कीमत और खासियत

Google Pixel 10 5G Alternatives: अगर पिक्सल 10 पसंद नहीं, तो देखिए iPhone 16, Samsung Galaxy S25, Vivo X200 FE और OnePlus 13 के फीचर्स और कीमत।

भारत

Rahul Yadav

Aug 26, 2025

Google Pixel 10 5G Alternatives
Google Pixel 10 5G Alternatives (Image: Pixel)

Google Pixel 10 5G Alternatives: गूगल ने हाल ही में Pixel 10 सीरीज लॉन्च की है। नए Pixel 10 5G में ट्रिपल कैमरा सेटअप और Tensor G5 चिप जैसे दमदार फीचर्स दिए गए हैं। लेकिन हर किसी को पिक्सल फोन पसंद आए, यह जरूरी नहीं। अगर आप पिक्सल 10 का विकल्प ढूंढ रहे हैं तो यहां हम आपको चार शानदार फ्लैगशिप स्मार्टफोन के बारे में बताने वाले हैं विचार कर सकते हैं।

Apple iPhone 16

अगर आप iOS पसंद करते हैं तो iPhone 16 आपके लिए पिक्सल 10 का सबसे बेहतर विकल्प है। इसमें नया A18 प्रोसेसर दिया गया है जो स्मूद परफॉर्मेंस और पावरफुल AI सपोर्ट के साथ आता है। इसका कॉम्पैक्ट डिजाइन हाथ में प्रीमियम फील देता है। iPhone 16 अभी iOS 18 पर चलता है और इसे भविष्य में iOS 26 तक के अपडेट मिलते रहेंगे।

Samsung Galaxy S25 5G

सैमसंग गैलेक्सी S25, एंड्रॉयड यूजर्स के लिए एक बढ़िया फ्लैगशिप ऑप्शन है। यह स्मार्टफोन Snapdragon 8 Elite चिपसेट से लैस है और AI फीचर्स के साथ आता है। कैमरे के मामले में यह फोन Pixel 10 जितना ही दमदार है और साफ व अच्छी क्वालिटी की तस्वीरें लेता है।

Vivo X200 FE 5G

जो लोग एक किफायती कॉम्पैक्ट फ्लैगशिप की तलाश में हैं उनके लिए Vivo X200 FE सही विकल्प हो सकता है। इसमें MediaTek Dimensity 9300+ प्रोसेसर मिलता है। साथ ही ZEISS कैमरा सेटअप के कारण यह प्रोफेशनल-ग्रेड फोटोग्राफी के लिए काफी चर्चित है।

OnePlus 13 5G

OnePlus 13 उन लोगों के लिए है जो एक ऑल-राउंडर स्मार्टफोन चाहते हैं। इसमें बड़ा डिस्प्ले, पावरफुल परफॉर्मेंस और बैटरी बैकअप के साथ-साथ एक आकर्षक डिजाइन भी है। गेमिंग और एंटरटेनमेंट पसंद करने वालों के लिए यह बेहतरीन विकल्प साबित हो सकता है।

स्मार्टफोनलॉन्च डेटभारत में कीमतडिस्प्लेप्रोसेसरकैमरा (रियर/फ्रंट)बैटरीऑपरेटिंग सिस्टम
Google Pixel 1020 अगस्त 202579,999 रुपये6.3" FHD+, 120HzTensor G548MP+13MP+10.8MP/10.5MP4970mAh, 30W फास्ट चार्जिंग, वायरलेस चार्जिंग सपोर्टAndroid 16
iPhone 169 सितम्बर 202469,999 रुपये6.1" FHD+, 60HzApple A1848MP+12MP/12MP(वायरलेस चार्जिंग सपोर्ट)iOS 18
Samsung Galaxy S25 Edge13 मई 20251,04,999 रुपये6.7" QHD+, 120HzSnapdragon 8 Elite200MP+12MP/12MP3900mAh, वायरलेस चार्जिंगAndroid 15 (One UI 7)
Vivo X200 FE23 जून 202550,490 रुपये6.31" FHD+, 120HzDimensity 9300+50MP+50MP+8MP/50MP6500mAh, 90W फास्ट चार्जिंगAndroid 15 (OriginOS 5)
OnePlus 137 जनवरी 202562,410 रुपये6.82" QHD+, 120HzSnapdragon 8 Elite50MP+50MP+50MP/32MP6000mAh, 100W + 50W वायरलेस चार्जिंगAndroid 15 (ColorOS 15)

Published on:

26 Aug 2025 01:54 pm

Hindi News / Technology / Google Pixel 10 5G पसंद नहीं? तो इन 4 फ्लैगशिप फोन पर डालें नजर, जानें कीमत और खासियत

