फरवरी खत्म होने से पहले निपटा लें इन्वर्टर का ये काम, वरना मार्च की पहली गर्मी में ही जवाब दे देगी बैटरी

सर्दियों में बिजली की कटौती कम होती है, इसलिए इन्वर्टर का इस्तेमाल कम हो जाता है। लोग सोचते हैं कि इस्तेमाल नहीं हो रहा तो बैटरी सुरक्षित है, जबकि असलियत इसके उलट है। बैटरी के अंदर इलेक्ट्रोलाइट (पानी और तेजाब का मिश्रण) का एक संतुलन होता है। भले ही इस्तेमाल कम हो, लेकिन चार्जिंग के दौरान पानी धीरे-धीरे सूखता रहता है। अगर बैटरी के अंदर की प्लेट्स सूख गईं, तो उसकी चार्ज स्टोर करने की क्षमता हमेशा के लिए खत्म हो सकती है।