1 अप्रैल से टोल प्लाजा पर नया नियम हो सकता है लागू, FASTag यूजर्स भी समझ लें

Toll Payment: हाईवे पर गाड़ियों को लेकर कुछ बदलाव देखने को मिल सकते हैं। अगर आप हाईवे पर सफर करते समय टोल प्लाजा पर अब तक कैश से भुगतान करते रहे हैं, तो आने वाले समय में यह आदत आपको बदलनी पड़ सकती है। नेशनल हाईवे के टोल कलेक्शन के नियम में बदलाव हो सकता है जिसकी पूरी तरह से तैयारी हो गई है। टोल को डिजिटल करने की दिशा में बड़ा कदम उठाया जा रहा है। प्रस्ताव है कि 1 अप्रैल 2026 से नेशनल हाईवे और एक्सप्रेसवे पर नकद भुगतान की व्यवस्था खत्म कर दी जाए और केवल डिजिटल माध्यम से ही टोल लिया जाए।