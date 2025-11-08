Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

बिहार चुनाव 2025

मौसम

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

टेक्नोलॉजी

Jio यूजर्स के लिए खुशखबरी: अब सभी उम्र के लोगों को फ्री मिलेगा Gemini AI Pro का सब्सक्रिप्शन, जानें कैसे करें एक्टिवेट

जियो ने सभी यूजर्स के लिए बड़ा तोहफा दिया है। अब हर उम्र के जियो यूजर 18 महीने तक फ्री में Google AI Pro Subscription ले सकते हैं। जानें कैसे एक्टिव करें और Gemini AI Pro के प्रीमियम फीचर्स के बारे में।

2 min read
Google source verification

भारत

image

Rahul Yadav

Nov 08, 2025

Google AI Pro Subscription Free

Google AI Pro Subscription Free (Image: Grok AI)

Google AI Pro Subscription Free: अगर आप जियो यूजर हैं तो रिलायंस जियो ने करोड़ों यूजर्स को खास तोहफा दिया है। कंपनी ने अब सभी यूजर्स को 18 महीने के लिए फ्री Google AI Pro सब्सक्रिप्शन देने की घोषणा की है। पहले यह ऑफर केवल 18 से 25 साल के यूजर्स के लिए था लेकिन अब हर उम्र के Jio यूजर्स इसका फायदा उठा सकते हैं।

इस ऑफर के तहत यूजर्स को Google Gemini AI Pro की प्रीमियम सुविधाओं तक फ्री एक्सेस मिलेगा, जिसकी कीमत सामान्य तौर पर 1,950 रुपये प्रति माह होती है। यानि अब बिना एक रुपया खर्च किए आप गूगल की सबसे एडवांस AI सर्विस का पूरा फायदा उठा सकेंगे।

Google AI Pro Subscription क्या है?

यह Google Gemini 2.5 Pro मॉडल पर आधारित एक प्रीमियम AI सर्विस है जो सामान्य चैटबॉट की तुलना में कहीं ज्यादा एडवांस है। इसमें यूजर्स को सिर्फ टेक्स्ट चैट नहीं बल्कि AI इमेज जेनरेशन, डीप रिसर्च और वीडियो क्रिएशन जैसे हाई-एंड फीचर्स भी मिलते हैं।

रिलायंस जियो और गूगल के बीच हुई इस साझेदारी का मकसद भारत में AI को आम लोगों तक पहुंचाना है ताकि यूजर्स अपनी पढ़ाई, काम या क्रिएटिव प्रोजेक्ट्स में इसका इस्तेमाल कर सकें।

कौन उठा सकता है इसका फायदा?

फिलहाल यह ऑफर सभी जियो यूजर्स के लिए उपलब्ध है बस आपके पास एक एक्टिव Jio SIM और अनलिमिटेड 5G प्लान होना चाहिए। अगर ये दोनों शर्तें पूरी हैं तो आप तुरंत इसे एक्टिव कर सकते हैं।

Google AI Pro Subscription को एक्टिवेट करने की स्टेप-बाय-स्टेप प्रक्रिया

  • अपने फोन में MyJio App ओपन करें (अगर आपके फोन में नहीं है तो पहले प्ले स्टोर से डाउनलोड करें)।
  • होम स्क्रीन पर ऊपर एक' 'Early Access' बैनर दिखाई देगा।
  • उस पर क्लिक करें और 'Claim Now' बटन दबाएं।
  • अब एक नया वेब पेज खुलेगा जहां आपको प्लान की डिटेल्स मिलेंगी।
  • नीचे स्क्रॉल करें और 'Agree' पर टैप करें।
  • अब Gemini App में जाकर अपना Pro Status कन्फर्म करें।

Google AI Pro Subscription फ्री में क्या मिलेगा?

इस प्लान में यूजर्स को फ्री वर्जन के मुकाबले कई एडवांस फीचर्स मिलते हैं।

  • Gemini 2.5 Pro मॉडल तक एक्सेस
  • AI इमेज जेनरेशन (Nano Banana)
  • डीप रिसर्च फीचर
  • Veo 3.1 के जरिए टेक्स्ट से वीडियो बनाना
  • Gemini Code Assist और CLI Extensions का इस्तेमाल
  • Gmail, Docs, Sheets और Drive जैसे ऐप्स में AI टूल्स का इंटीग्रेशन
  • 2TB क्लाउड स्टोरेज (Drive, Gmail, Photos)

क्यों खास है यह ऑफर?

आमतौर पर Google का यह प्लान हर महीने करीब 1,950 रुपये का होता हैलेकिन जियो यूजर्स के लिए यह पूरे 18 महीने तक बिल्कुल फ्री है। यह ऑफर भारत में AI को लेकर बढ़ती दिलचस्पी को ध्यान में रखते हुए लॉन्च किया गया है।

रिलायंस जियो का यह कदम टेक्नोलॉजी की दुनिया में एक बड़ा बदलाव साबित हो सकता है क्योंकि अब देश का हर यूजर AI की ताकत को अपने स्मार्टफोन से एक्सेस कर पाएगा।

ये भी पढ़ें

भारत में लाखों Android यूजर्स के लिए खतरे की घंटी, CERT-In ने जारी किया हाई अलर्ट, जानें कैसे बचाएं अपना फोन
टेक्नोलॉजी
Android Security Alert

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

Tech news

Published on:

08 Nov 2025 04:02 pm

Hindi News / Technology / Jio यूजर्स के लिए खुशखबरी: अब सभी उम्र के लोगों को फ्री मिलेगा Gemini AI Pro का सब्सक्रिप्शन, जानें कैसे करें एक्टिवेट

बड़ी खबरें

View All

टेक्नोलॉजी

ट्रेंडिंग

अब बिना पूरा नंबर दिखाए शेयर करें आधार की कॉपी, सुरक्षा के लिहाज से आपके लिए है जरूरी, जानें आसान तरीका

टेक्नोलॉजी

iPhone यूजर्स ध्यान दें! बैटरी बचाने के लिए तुरंत बंद करें ये 3 सेटिंग्स, बढ़ जाएगा बैकअप टाइम

iPhone Battery Saving Tips
टेक्नोलॉजी

भारत में लाखों Android यूजर्स के लिए खतरे की घंटी, CERT-In ने जारी किया हाई अलर्ट, जानें कैसे बचाएं अपना फोन

Android Security Alert
टेक्नोलॉजी

Realme C85 स्मार्टफोन जल्द भारत में होगा लॉन्च, दमदार बैटरी और बजट सेगमेंट में मचाएगा धमाल

Realme C85 India Launch Soon
टेक्नोलॉजी

Oppo Find X9 Series की भारत में लॉन्च डेट कंफर्म, 18 नवंबर को उठेगा पर्दा, जानें फीचर्स और कैमरा डिटेल्स

Oppo Find X9 Series India Launch
टेक्नोलॉजी
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Women's World Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.