Jio यूजर्स के लिए खुशखबरी: अब सभी उम्र के लोगों को फ्री मिलेगा Gemini AI Pro का सब्सक्रिप्शन, जानें कैसे करें एक्टिवेट

Google AI Pro Subscription Free (Image: Grok AI)
Google AI Pro Subscription Free: अगर आप जियो यूजर हैं तो रिलायंस जियो ने करोड़ों यूजर्स को खास तोहफा दिया है। कंपनी ने अब सभी यूजर्स को 18 महीने के लिए फ्री Google AI Pro सब्सक्रिप्शन देने की घोषणा की है। पहले यह ऑफर केवल 18 से 25 साल के यूजर्स के लिए था लेकिन अब हर उम्र के Jio यूजर्स इसका फायदा उठा सकते हैं।
इस ऑफर के तहत यूजर्स को Google Gemini AI Pro की प्रीमियम सुविधाओं तक फ्री एक्सेस मिलेगा, जिसकी कीमत सामान्य तौर पर 1,950 रुपये प्रति माह होती है। यानि अब बिना एक रुपया खर्च किए आप गूगल की सबसे एडवांस AI सर्विस का पूरा फायदा उठा सकेंगे।
यह Google Gemini 2.5 Pro मॉडल पर आधारित एक प्रीमियम AI सर्विस है जो सामान्य चैटबॉट की तुलना में कहीं ज्यादा एडवांस है। इसमें यूजर्स को सिर्फ टेक्स्ट चैट नहीं बल्कि AI इमेज जेनरेशन, डीप रिसर्च और वीडियो क्रिएशन जैसे हाई-एंड फीचर्स भी मिलते हैं।
रिलायंस जियो और गूगल के बीच हुई इस साझेदारी का मकसद भारत में AI को आम लोगों तक पहुंचाना है ताकि यूजर्स अपनी पढ़ाई, काम या क्रिएटिव प्रोजेक्ट्स में इसका इस्तेमाल कर सकें।
फिलहाल यह ऑफर सभी जियो यूजर्स के लिए उपलब्ध है बस आपके पास एक एक्टिव Jio SIM और अनलिमिटेड 5G प्लान होना चाहिए। अगर ये दोनों शर्तें पूरी हैं तो आप तुरंत इसे एक्टिव कर सकते हैं।
इस प्लान में यूजर्स को फ्री वर्जन के मुकाबले कई एडवांस फीचर्स मिलते हैं।
आमतौर पर Google का यह प्लान हर महीने करीब 1,950 रुपये का होता हैलेकिन जियो यूजर्स के लिए यह पूरे 18 महीने तक बिल्कुल फ्री है। यह ऑफर भारत में AI को लेकर बढ़ती दिलचस्पी को ध्यान में रखते हुए लॉन्च किया गया है।
रिलायंस जियो का यह कदम टेक्नोलॉजी की दुनिया में एक बड़ा बदलाव साबित हो सकता है क्योंकि अब देश का हर यूजर AI की ताकत को अपने स्मार्टफोन से एक्सेस कर पाएगा।
बड़ी खबरेंView All
टेक्नोलॉजी
ट्रेंडिंग