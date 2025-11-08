Jio यूजर्स के लिए खुशखबरी: अब सभी उम्र के लोगों को फ्री मिलेगा Gemini AI Pro का सब्सक्रिप्शन, जानें कैसे करें एक्टिवेट

Google AI Pro Subscription Free: अगर आप जियो यूजर हैं तो रिलायंस जियो ने करोड़ों यूजर्स को खास तोहफा दिया है। कंपनी ने अब सभी यूजर्स को 18 महीने के लिए फ्री Google AI Pro सब्सक्रिप्शन देने की घोषणा की है। पहले यह ऑफर केवल 18 से 25 साल के यूजर्स के लिए था लेकिन अब हर उम्र के Jio यूजर्स इसका फायदा उठा सकते हैं।