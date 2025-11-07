भारत में लाखों Android यूजर्स के लिए खतरे की घंटी, CERT-In ने जारी किया हाई अलर्ट, जानें कैसे बचाएं अपना फोन

Android Security Alert: अगर आप एंड्राइड स्मार्टफोन इस्तेमाल करते हैं तो यह खबर आपके लिए बेहद जरूरी है। CERT-In यानी भारतीय कंप्यूटर इमरजेंसी रेस्पॉन्स टीम ने सभी एंड्राइड यूजर्स के लिए हाई सिक्योरिटी अलर्ट जारी किया है। रिपोर्ट्स के मुताबिक, गूगल के एंड्राइड ऑपरेटिंग सिस्टम में कई खामियां मिली हैं जिनका फायदा उठाकर हैकर्स यूजर्स के फोन का पूरा कंट्रोल अपने हाथ में ले सकते हैं।