भारत में लाखों Android यूजर्स के लिए खतरे की घंटी, CERT-In ने जारी किया हाई अलर्ट, जानें कैसे बचाएं अपना फोन

Android Security Alert: भारत में लाखों एंड्राइड यूजर्स खतरे में हैं। CERT-In ने चेतावनी जारी की है कि Android 13, 14, 15 और 16 वर्जन वाले फोन हैक हो सकते हैं। अपने फोन को सुरक्षित रखने के लिए तुरंत गूगल का नया सिक्योरिटी अपडेट इंस्टॉल करें।

2 min read
Google source verification

भारत

image

Rahul Yadav

Nov 07, 2025

Android Security Alert

Android Security Alert (Image: Pexels)

Android Security Alert: अगर आप एंड्राइड स्मार्टफोन इस्तेमाल करते हैं तो यह खबर आपके लिए बेहद जरूरी है। CERT-In यानी भारतीय कंप्यूटर इमरजेंसी रेस्पॉन्स टीम ने सभी एंड्राइड यूजर्स के लिए हाई सिक्योरिटी अलर्ट जारी किया है। रिपोर्ट्स के मुताबिक, गूगल के एंड्राइड ऑपरेटिंग सिस्टम में कई खामियां मिली हैं जिनका फायदा उठाकर हैकर्स यूजर्स के फोन का पूरा कंट्रोल अपने हाथ में ले सकते हैं।

कौन से Android वर्जन हैं खतरे में?

CERT-In के मुताबिक, Android 13, Android 14, Android 15 और यहां तक कि Android 16 वर्जन भी इस खतरे की जद में हैं। यानि अगर आपका फोन इन वर्जन पर चलता है तो हैकर्स आसानी से आपके डेटा, फोटोज, पासवर्ड और बैंकिंग ऐप्स तक पहुंच सकते हैं।

इस सिक्योरिटी खामी के जरिए हैकर्स न केवल डिवाइस को रिमोटली कंट्रोल कर सकते हैं बल्कि मनचाहा कोड चलाकर सिस्टम को हैंग या क्रैश भी कर सकते हैं।

क्या है असली खतरा?

CERT-In की रिपोर्ट में बताया गया है कि ये बग्स और कमजोरियां एंड्राइड बग आईडी, Qualcomm, NVIDIA, UNISOC, और MediaTek जैसे चिपसेट से जुड़े सिस्टम फाइल्स में पाई गई हैं।

इसका मतलब ये है कि खतरा सिर्फ सॉफ्टवेयर तक सीमित नहीं, बल्कि हार्डवेयर लेवल तक फैला हुआ है। अगर आपका फोन इन कंपनियों के चिपसेट पर काम करता है तो सावधान रहिए। आपका फोन डेटा चोरी, कैमरा एक्सेस और अनचाहे ऐप इंस्टॉलेशन जैसी गतिविधियों का शिकार हो सकता है।

CERT-In की चेतावनी

इस बार हैकर्स का टारगेट किसी खास व्यक्ति या कंपनी को नहीं बल्कि सामान्य यूजर्स को बनाया जा रहा है। यानि अगर आप इंटरनेट इस्तेमाल करते हैं फाइल डाउनलोड करते हैं या किसी अनजान लिंक पर क्लिक करते हैं तो आपका फोन खतरे में आ सकता है।

इस तरह के हमलों का सबसे बड़ा नुकसान यह है कि यूजर को पता भी नहीं चलता और उसके फोन का डेटा धीरे-धीरे हैकर्स के सर्वर पर ट्रांसफर हो जाता है।

कैसे करें अपने फोन को सुरक्षित?

CERT-In ने सभी एंड्राइड यूजर्स को सलाह दी है कि वे तुरंत अपने डिवाइस में नवीनतम सिक्योरिटी पैच इंस्टॉल करें। यह पैच गूगल की तरफ से जारी किया गया है जो इन कमजोरियों को ठीक करता है।

सुरक्षा के लिए उठाएं ये आसान कदम

  • अपने फोन की Settings में जाएं।
  • About Phone → System Updates पर क्लिक करें।
  • नया अपडेट दिखे तो तुरंत डाउनलोड और इंस्टॉल करें।
  • Automatic Updates फीचर ऑन कर दें ताकि हर नया अपडेट अपने आप इंस्टॉल हो जाए।

इसके अलावा किसी भी अनजान वेबसाइट या ऐप से कुछ डाउनलोड न करें और हमेशा Google Play Store से ही ऐप इंस्टॉल करें।

क्यों जरूरी है सिक्योरिटी पैच इंस्टॉल करना?

Google हर महीने एंड्राइड के लिए सिक्योरिटी अपडेट जारी करता है ताकि पुराने वर्जन में मिली खामियों को सुधारा जा सके। अगर आप अपडेट नहीं करते हैं तो आपका फोन पुराने बग्स के साथ काम करता रहेगा और हैकर्स को उसे टारगेट करना आसान हो जाएगा।

