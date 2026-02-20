‘मैडम जहर’ की गिरफ्तारी से दिल्ली के ड्रग अंडरवर्ल्ड के कई राज खुले, खूबसूरती की आड़ में संभाल रही थी सिंडिकेट

Madam Jahar:दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने उत्तर-पूर्वी दिल्ली और एनसीआर में सक्रिय अपराध नेटवर्क पर बड़ी कार्रवाई करते हुए खुशनुमा अंसारी उर्फ नेहा को गिरफ्तार किया है। खुशनुमा के कारनामे को देखकर पुलिस ने उसका उपनाम 'मैडम जहर' रख दिया है। जांचकर्ताओं के अनुसार खुशनुमा, कुख्यात अपराधी महफूज उर्फ बॉबी कबूतर की करीबी सहयोगी थी और बीते सात वर्षों से उसके संपर्क में थी। इतना ही नहीं, पुलिस ने दावा किया है कि खुशनुमा को लेडी डॉन के नाम से लोग जानते थे और वह एक ब्यूटी पार्लर चलाती थी। दरअसल, इसी पार्लर में अवैध गतिविधि होती थी और बताया जा रहा है कि इसी की आड़ में वह ड्रग सिंडिकेट चलाती थी।