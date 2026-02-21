पैग बनाने से रोका तो फोड़ दिया पत्नी का सिर

घटना सहारनपुर के थाना चिलकाना क्षेत्र के गांव टोडरपुर भोकड़ी की है। रात करीब साढ़े नौ बजे पुलिस कंट्रोल रूम को एक महिला ने कॉल करके बताया कि उसका शराबी पति उसे पीट रहा है। सिर में काफी चोट लगी है और खून बह रहा है। इस सूचना पर तुरंत पुलिस गांव पहुंची। जब पुलिस ने इस महिला के बताए घर पर पहुंची तो महिला के सिर से खून बह रहा था। महिला को काफी चोट लगी थी। पुलिस महिला को लेकर पहले अस्पताल पहुंची। चिकित्सक ने बताया का काफी गहरा घाव था। महिला के सिर में कई टाके लगाने पड़े। इस घटना के बाद महिला ने पति के खिलाफ किसी भी तरह की कानूनी कार्यवाही से इंकार कर दिया। महिला ने साफ कह दिया कि वह कार्रवाई नहीं चाहती लेकिन पति के साथ नहीं रह सकती। पति मारता-पीटता है इसलिए वह अपने मायके जाना चाहती है।