दिल्ली में अब बढ़ने लगी तपिश, 33 डिग्री सेल्सियस तक पहुंचेगा तापमान… IMD ने दी नई जानकारी

मौसम विभाग के मुताबिक दिल्ली-एनसीआर में 22 से 27 फरवरी के बीच मौसम साफ रहने की संभावना है। 22 फरवरी को दिल्ली में 10 से 15 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चल सकती हैं। इसके बाद 23 और 24 फरवरी को हवा की गति कुछ कम रहने का अनुमान है। इन दोनों दिनों में हवा की रफ्तार करीब 5 से 10 किलोमीटर प्रति घंटा तक रह सकती है। वहीं 25 फरवरी से दिल्ली के साथ-साथ एनसीआर क्षेत्र में हवाओं की गति में फिर से बढ़ोतरी देखने को मिल सकती है।