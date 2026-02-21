हम UGC पर बहस रहे हैं और महाराष्ट्र का ये गांव गया जाति मुक्त मॉडल

इस गांव के सरपंच शरद अरगड़े हैं। इन्ही की अध्यक्षता में प्रस्ताव पारित हुआ है। प्रस्ताव में साफ शब्दों में लिखा गया है कि गांव के सभी नागरिक समान होंगे। पूरा गांव "मेरा धर्म मानवताठ" की भावना को अपनाएगा। मंदिर, श्मशान, जल स्रोत, स्कूल, सरकारी सेवाएं और सार्वजनिक कार्यक्रम सभी के लिए खुले रहेंगे। सोशल मीडिया पर जातीय तनाव फैलाने वाले संदेश डालने पर भी कार्रवाई का प्रावधान किया गया है। इस गांव की आबादी करीब 2500 की है। गांव में लगभग 65 प्रतिशत लोग मराठा समाज से हैं। 20 प्रतिशत आबादी अनुसूचित जाति की है। खास बात ये हैं कि इनमें से कुछ परिवार ईसाई धर्म को मानते हैं। इसी गंव में तीन मुस्लिम परिवार भी रहते हैं।