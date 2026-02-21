‘नेपाल के जेन-Z जैसे भारत में भी…’, अदालत में दिल्ली पुलिस का बड़ा दावा, ‘टॉपलेस’ प्रदर्शन के मामले में आरोपियों को 5 दिन की न्यायिक हिरासत

सरकारी वकील की ओर से कहा गया कि मामले की गहराई से जांच जरूरी है। पुलिस के अनुसार, कुछ आरोपी मौके से फरार हो गए थे, जिनकी गिरफ्तारी के लिए हिरासत जरूरी है। साथ ही आरोपियों के मोबाइल फोन बरामद कर यह जांच की जानी है कि कहीं उन्हें इस प्रदर्शन के लिए फंडिंग तो नहीं मिली। पुलिस ने अदालत को बताया कि चार अलग-अलग जगहों से आए लोग एक साथ जुटे और टी-शर्ट छपवाकर यह प्रदर्शन किया, जो गहरी साजिश की ओर इशारा करता है।