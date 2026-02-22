2 घंटे तक बेटी और पत्नी को ढूंढता रहा…दरवाजे के पीछे छिपा था मौत का राज, बेड बॉक्स खोलते ही कांप उठा पूरा परिवार

आपको बता दें कि खौफनाक घटना दक्षिण-पूर्व दिल्ली के सरिता विहार इलाके की है। पीड़ित महिला का पति पास के ओखला इलाके में स्थित एक प्रिंटिंग प्रेस में काम करता है। उसने बताया कि जब वह रात में ड्यूटी से लौटकर घर पहुंचा, तो फ्लैट का दरवाज़ा अंदर से बंद था। उसने कई बार आवाज़ लगाई, लेकिन भीतर से कोई प्रतिक्रिया नहीं मिली। इसके बाद वह करीब दो घंटे तक अपनी पत्नी और बेटी की तलाश करता रहा। उसने रिश्तेदारों और परिचितों से भी संपर्क किया कि कहीं वे बिना बताए बाहर तो नहीं गई हैं, लेकिन कोई जानकारी नहीं मिल सकी। इस दंपति के दो अन्य बच्चे स्कूल में पढ़ते हैं, जो कई घंटों तक कमरे के बाहर बैठे अपनी मां का इंतज़ार करते रहे। जब काफी देर तक मां नहीं लौटी, तो दोनों बच्चे रोने लगे। बच्चों की बेचैनी और घर के हालात देखकर पति को किसी अनहोनी की आशंका होने लगी। उसने तुरंत पड़ोसियों को बुलाया और सभी ने मिलकर फ्लैट का दरवाज़ा तोड़ा। अंदर का दृश्य दिल दहला देने वाला था। कमरा बुरी तरह अस्त-व्यस्त पड़ा था। जब तलाशी ली गई, तो बेड के बॉक्स के अंदर से मां और बेटी के शव बरामद हुए, जिससे पूरे इलाके में सनसनी फैल गई।