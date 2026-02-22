22 फ़रवरी 2026,

रविवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

T-20 World Cup

AI Summit 2026

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

नई दिल्ली

स्टाफ के साथ मिलकर कंपनी के 18 करोड़ उड़ाए! मास्टर माइंड गिरफ्तार

कंपनी के कर्मचारी के साथ मिलकर सारा पैसा एक फर्जी कंपनी के खाते में धीरे-धीरे ट्रांसफर कर दिया।

2 min read
Google source verification

नई दिल्ली

image

Shivmani Tyagi

Feb 22, 2026

साइबर ठग

Gurugram crime गुरुग्राम पुलिस की आर्थिक अपराध शाखा ने एक बड़े कॉर्पोरेट घोटाले का खुलासा करते हुए फरीदाबाद निवासी एक युवक को गिरफ्तार किया है। पकड़े गए युवक पर आरोप है कि उसने कंपनी के अंदरूनी कर्मचारियों के साथ मिलीभगत करके फर्जी वेंडर और नकली बिलों के जरिए करीब 18.5 करोड़ रुपये की हेराफेरी कर ली। पुलिस के अनुसार गिरफ्तार आरोपी की पहचान 37 वर्षीय गौरव ढींगरा के रूप में हुई है, जो एनआईटी फरीदाबाद का रहने वाला है। आरोपी बीबीए पास है। गुरुवार को पुलिस ने इसे गिरफ्तार कर लिया। इसके खिलाफ सेक्टर-37 के थाने कार्यवाही की जा रही है। इसी थाने में मई 2025 में कावासाकी रोबॉटिक्स प्राईवेट लिमिटेड के प्रतिनिधि ने दर्ज कराई थी। कंपनी गुरुग्राम के खांडसा क्षेत्र में स्थित है और रोबोटिक्स व ऑटोमेशन सेवाएं प्रदान करती है।

जानिए कैसे निकाले करोड़ों रुपये ( Gurugram crime )

शिकायत में आरोप लगाया गया कि वर्ष 2015 से 2023 के बीच कंपनी के कुछ कर्मचारियों ने पद और अधिकारों का दुरुपयोग करते हुए काल्पनिक वेंडर तैयार किए। इसके बाद फर्जी इनवॉइस बनाकर बिना किसी वास्तविक सेवा के करोड़ों रुपये अपने और अपने सहयोगियों के बैंक खातों में ट्रांसफर करवा लिए। हेराफेरी बहुत ही शातिराना ढंग से की गई थी लेकिन तकनीकी जांच में इनकी परतें खुल गई। तकनीकी सहायता और पुलिस डाटाबेस की मदद से संदिग्ध लेन-देन का पता लग गया। पुलिस के मुताबिक कुल 18 करोड़ 50 लाख 47 हजार 513 रुपये ढींगरा एंटरप्राइजेज से जुड़े बैंक खातों में ट्रांसफर किए गए।

पूछताछ में हुआ हैरान कर देने वाला खुलासा

जब पुलिस ने पूछताछ की तो पता चला कि, गौरव ढींगरा ने कंपनी के कर्मचारी लविश के साथ मिलकर ढींगडा एंटरप्राइज नाम से एक फर्जी फर्म बनाई थी। इसके लिए तीन बैंक खाते खुलवाए गए। लविश ने कंपनी में वेंडर रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया पूरी कराई जिससे भुगतान सीधे फर्जी खातों में जाने लगा। पुलिस जांच एक हैरान कर देने वाला तथ्य यह भी सामने आया कि इस मामले में मास्टरमाइंड को महज पांच लाख रुपये ही मिल सके। गिरफ्तार आरोपी को पुलिस ने अदालत में पेश किया और इसकी दो दिन की रिमांड मांगी। पुलिस ने तर्क दिया है कि विस्तार से पूछताछ करने पर कुछ और खुलासे हो सकते हैं।

ये भी पढ़ें

हम UGC पर बहस रहे हैं और महाराष्ट्र का ये गांव बन गया जाति मुक्त मॉडल
नई दिल्ली
indian vilage

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

#Crime

Published on:

22 Feb 2026 06:07 pm

Hindi News / Delhi / New Delhi / स्टाफ के साथ मिलकर कंपनी के 18 करोड़ उड़ाए! मास्टर माइंड गिरफ्तार

बड़ी खबरें

View All

नई दिल्ली

दिल्ली न्यूज़

ट्रेंडिंग

दस रुपये का लालच देकर दस साल के लड़के को ले गया सरसों के खेत में और…

Rape Case
नई दिल्ली

गलगोटिया यूनिवर्सिटी विवाद पर केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव की दो टूक, बोले- अच्छे काम का अपमान किया…

Ashwini Vaishnaw on Galgotias University Row
राष्ट्रीय

3 दिन तक पीटा, प्राइवेट पार्ट जलाया…19 साल की छात्रा संग लिव इन पार्टनर ने की हैवानियत

Gurugram a 19 year old student was brutalized by her live-in partner
नई दिल्ली

2 घंटे तक बेटी और पत्नी को ढूंढता रहा…दरवाजे के पीछे छिपा था मौत का राज, बेड बॉक्स खोलते ही कांप उठा पूरा परिवार

Daughter and wife murdered in Delhi bodies found inside bed
नई दिल्ली

बेड बॉक्स खोलते ही उड़ गए होश! मां-बेटी की लाशें घर के अंदर छिपी मिलीं, पड़ोसी पर हत्या का शक

Delhi double murder, Aali Vihar murder case, woman and child found dead Delhi, bed box murder Delhi, Southeast Delhi crime,
राष्ट्रीय
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.