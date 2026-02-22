स्टाफ के साथ मिलकर कंपनी के 18 करोड़ उड़ाए! मास्टर माइंड गिरफ्तार

Gurugram crime गुरुग्राम पुलिस की आर्थिक अपराध शाखा ने एक बड़े कॉर्पोरेट घोटाले का खुलासा करते हुए फरीदाबाद निवासी एक युवक को गिरफ्तार किया है। पकड़े गए युवक पर आरोप है कि उसने कंपनी के अंदरूनी कर्मचारियों के साथ मिलीभगत करके फर्जी वेंडर और नकली बिलों के जरिए करीब 18.5 करोड़ रुपये की हेराफेरी कर ली। पुलिस के अनुसार गिरफ्तार आरोपी की पहचान 37 वर्षीय गौरव ढींगरा के रूप में हुई है, जो एनआईटी फरीदाबाद का रहने वाला है। आरोपी बीबीए पास है। गुरुवार को पुलिस ने इसे गिरफ्तार कर लिया। इसके खिलाफ सेक्टर-37 के थाने कार्यवाही की जा रही है। इसी थाने में मई 2025 में कावासाकी रोबॉटिक्स प्राईवेट लिमिटेड के प्रतिनिधि ने दर्ज कराई थी। कंपनी गुरुग्राम के खांडसा क्षेत्र में स्थित है और रोबोटिक्स व ऑटोमेशन सेवाएं प्रदान करती है।