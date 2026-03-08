UP Board Results 2026: 18 मार्च से शुरू होगा कॉपियों का मूल्यांकन, शिक्षकों के लिए जारी हुई ‘नो-गैजेट’ लिस्ट

मूल्यांकन केंद्रों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए हर केंद्र पर वॉयस रिकॉर्डर युक्त सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं।इनका सीधा कनेक्शन जिला और राज्य स्तरीय कंट्रोल रूम से होगा। इसके अलावा हर जिले में एक पर्यवेक्षक और हर केंद्र पर स्टैटिक मजिस्ट्रेट तैनात रहेंगे। सुरक्षा के लिए सादे कपड़ों में पुलिसकर्मी और लोकल इंटेलिजेंस यूनिट (LIU) की टीम भी तैनात की जाएगी ताकि किसी भी तरह की गड़बड़ी को रोका जा सके।