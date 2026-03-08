8 मार्च 2026,

रविवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

T-20 World Cup

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

लखनऊ

योगी की मां पर मौलवी की टिप्पणी से मचा सियासी बवाल, यूपी के मंत्री दानिश अंसारी ने की कार्रवाई की मांग

पटना में रमजान के दौरान एक धार्मिक सभा में मौलाना अब्दुल्ला सलीम ने यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की मां पर विवादित टिप्पणी कर दी।

2 min read
Google source verification

लखनऊ

image

Anuj Singh

Mar 08, 2026

योगी आदित्यनाथ की मां पर टिप्पणी से भड़का गुस्सा

योगी आदित्यनाथ की मां पर टिप्पणी से भड़का गुस्सा

Maulana Abdullah Salim controversial statement on Yogi Mother : बिहार के पटना में एक धार्मिक सभा में मशहूर मौलाना अब्दुल्ला सलीम चतुर्वेदी ने यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की मां पर बेहद अपमानजनक टिप्पणी की। यह घटना रमजान के दौरान हुई, जहां मौलाना उत्तर प्रदेश में गौहत्या के खिलाफ बने सख्त कानूनों की आलोचना कर रहे थे। उन्होंने गाय को 'मां' मानने की हिंदू परंपरा का मजाक उड़ाया और योगी की मां का जिक्र करते हुए आपत्तिजनक बात कही। इस बयान ने हिंदू भावनाओं को ठेस पहुंचाई और समाज में तनाव बढ़ा दिया। मौलाना ने यह भी कहा कि यूपी में अगर किसी के पास गाय का मांस मिल जाए, तो पुलिस पैर में गोली मार देती है। उनका यह भाषण भड़काऊ था और हिंदू आस्थाओं का अपमान करने वाला।

सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो

इस भाषण का एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो गया। वीडियो में मौलाना को सख्त कानूनों की आलोचना करते और योगी जी की मां पर विवादित टिप्पणी करते देखा जा सकता है। वीडियो बिहार के एक यूट्यूब चैनल से शेयर किया गया था। जैसे ही यह वीडियो फैला, लोगों में गुस्सा भड़क उठा। सोशल मीडिया यूजर्स ने इसे हिंदू भावनाओं का अपमान बताया और मौलाना के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की। कई यूजर्स ने लिखा कि यह सिर्फ राजनीतिक आलोचना नहीं, बल्कि एक मां का अपमान है, जो अस्वीकार्य है।

लोगों की गुस्साई प्रतिक्रिया

बयान के बाद उत्तर प्रदेश में लोगों का गुस्सा फूट पड़ा। लखनऊ के हजरतगंज चौराहे पर प्रदर्शनकारियों ने मौलाना अब्दुल्ला सलीम का पुतला फूंका और उनके खिलाफ नारे लगाए। प्रदर्शनकारी बोले कि यह बयान राष्ट्रीय एकता के खिलाफ है और समाज में नफरत फैला रहा है। बिहार में भी कुछ लोगों ने इसकी निंदा की। सोशल मीडिया पर #ArrestMaulanaAbdullahSalim जैसे हैशटैग ट्रेंड करने लगे। लोग मांग कर रहे हैं कि मौलाना को गिरफ्तार किया जाए और उनके खिलाफ केस दर्ज हो।

यूपी के मंत्री की बिहार सरकार से मांग

इस बयान से राजनीतिक हलचल मच गई है। उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री दानिश आजाद अंसारी ने इसे दुर्भाग्यपूर्ण और आपत्तिजनक बताया। उन्होंने कहा कि एक धर्मगुरु का ऐसा बयान समाज में तनाव पैदा करता है और कहीं से जायज नहीं है। मंत्री ने बिहार सरकार से अपील की कि ऐसे बयान देने वालों पर सख्त कार्रवाई हो और मौलाना को माफी मांगनी चाहिए। भाजपा नेता अपर्णा बिष्ट यादव ने भी दिल्ली से निंदा की और कहा कि मां का दर्जा बहुत ऊंचा है, ऐसे बयान अस्वीकार्य हैं। यूपी पुलिस से भी अनुरोध किया गया कि मामले की जांच हो।

यूपी से बिहार तक मचा बावल

अभी तक मौलाना की तरफ से कोई सफाई नहीं आई है। पुलिस जांच कर रही है , लेकिन कानूनी कार्रवाई की उम्मीद है। लोग उम्मीद कर रहे हैं कि ऐसे मामलों में सख्त कार्रवाई की जाएगी।

ये भी पढ़ें

यूट्यूबर Uk07 राइडर अनुराग डोभाल ने किया सुसाइड का प्रयास, भाई ने बोला हमे कोई मतलब नहीं
देहरादून
image

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

लखनऊ न्यूज़

प्रयागराज न्यूज़

वाराणसी न्यूज़

आगरा न्यूज़

बरेली न्यूज़

Published on:

08 Mar 2026 08:45 am

Hindi News / Uttar Pradesh / Lucknow / योगी की मां पर मौलवी की टिप्पणी से मचा सियासी बवाल, यूपी के मंत्री दानिश अंसारी ने की कार्रवाई की मांग

बड़ी खबरें

View All

लखनऊ

उत्तर प्रदेश

ट्रेंडिंग

CM युवा योजना से बदली किस्मत: लखनऊ की तूबा ने शुरू किया ‘सॉइल कॉन्सेप्ट’ ब्रांड

मुख्यमंत्री युवा योजना से मिली उड़ान, लखनऊ की तूबा ने बनाया ‘सॉइल कॉन्सेप्ट’ ब्रांड (फोटो सोर्स : cm Whatsapp Group)
लखनऊ

आ गई लेखपाल परीक्षा की डेट, जानें कब होगा एग्जाम

लखनऊ

‘लेडी सिंघम’ IPS अंशिका वर्मा की सक्सेस स्टोरी, जानिए उनका पूरा सफर

बिना कोचिंग बनी IPS, ‘लेडी सिंघम’ अंशिका वर्मा आज बरेली में संभाल रहीं बड़ी जिम्मेदारी (फोटो सोर्स : X)
लखनऊ

अखिलेश बोले- हम नीतीश कुमार और मायावती को बनाना चाहते थे प्रधानमंत्री, भाजपा कर रही रिटायर

लखनऊ

मौलाना ने अपने बयान में CM योगी की मां को घसीटा, लोगों ने फूंका पुतला

लखनऊ
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.