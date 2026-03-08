योगी की मां पर मौलवी की टिप्पणी से मचा सियासी बवाल, यूपी के मंत्री दानिश अंसारी ने की कार्रवाई की मांग

Maulana Abdullah Salim controversial statement on Yogi Mother : बिहार के पटना में एक धार्मिक सभा में मशहूर मौलाना अब्दुल्ला सलीम चतुर्वेदी ने यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की मां पर बेहद अपमानजनक टिप्पणी की। यह घटना रमजान के दौरान हुई, जहां मौलाना उत्तर प्रदेश में गौहत्या के खिलाफ बने सख्त कानूनों की आलोचना कर रहे थे। उन्होंने गाय को 'मां' मानने की हिंदू परंपरा का मजाक उड़ाया और योगी की मां का जिक्र करते हुए आपत्तिजनक बात कही। इस बयान ने हिंदू भावनाओं को ठेस पहुंचाई और समाज में तनाव बढ़ा दिया। मौलाना ने यह भी कहा कि यूपी में अगर किसी के पास गाय का मांस मिल जाए, तो पुलिस पैर में गोली मार देती है। उनका यह भाषण भड़काऊ था और हिंदू आस्थाओं का अपमान करने वाला।