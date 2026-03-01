Beauty With Brain: ‘लेडी सिंघम’ IPS अंशिका वर्मा की सक्सेस स्टोरी, जानिए उनका पूरा सफर

आईपीएस अंशिका वर्मा को ‘लेडी सिंघम’ की उपाधि यूं ही नहीं मिली। उनकी सख्त कार्यशैली, अपराधियों के खिलाफ जीरो टॉलरेंस और तेज निर्णय लेने की क्षमता ने उन्हें यह पहचान दिलाई है। पुलिसिंग के दौरान उनका रवैया बेहद अनुशासित और सख्त माना जाता है। वे अपराधियों के खिलाफ त्वरित कार्रवाई करने के लिए जानी जाती हैं। इसके साथ ही जनता के साथ संवाद बनाए रखना भी उनकी कार्यशैली का महत्वपूर्ण हिस्सा है। उनका मानना है कि पुलिस का असली उद्देश्य केवल अपराधियों पर कार्रवाई करना ही नहीं बल्कि समाज में विश्वास और सुरक्षा का माहौल बनाना भी है।