Sambhal SP Invites CM: सीएम योगी से मिले संभल एसपी कृष्ण कुमार बिश्नोई, शादी का कार्ड देकर किया आमंत्रित

कृष्ण कुमार बिश्नोई ने मुख्यमंत्री को दिया शादी का निमंत्रण (फोटो सोर्स : : Naveen X)
Sambhal SP: संभल जिले के पुलिस अधीक्षक (एसपी) कृष्ण कुमार बिश्नोई ने अपने माता-पिता के साथ गोरखपुर पहुंचकर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को अपनी शादी का निमंत्रण दिया। इस दौरान उन्होंने मुख्यमंत्री को विवाह का कार्ड भेंट करते हुए समारोह में शामिल होने का आग्रह किया।
यह मुलाकात बेहद सौहार्दपूर्ण माहौल में हुई, जहां एसपी कृष्ण कुमार बिश्नोई ने अपने परिवार के साथ मुख्यमंत्री से भेंट कर पारिवारिक कार्यक्रम में शामिल होने के लिए आमंत्रित किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने उन्हें शुभकामनाएं दीं और उनके उज्जवल वैवाहिक जीवन की कामना की।
जानकारी के अनुसार संभल के एसपी कृष्ण कुमार बिश्नोई अपने माता-पिता के साथ गोरखपुर पहुंचे थे। यहां उन्होंने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मुलाकात कर उन्हें अपने विवाह समारोह का निमंत्रण दिया। इस दौरान उन्होंने मुख्यमंत्री को विवाह का निमंत्रण पत्र सौंपते हुए कार्यक्रम में शामिल होने का अनुरोध किया। मुख्यमंत्री ने भी स्नेहपूर्वक निमंत्रण स्वीकार करते हुए एसपी और उनके परिवार को शुभकामनाएं दीं।
इस मुलाकात के दौरान माहौल पूरी तरह पारिवारिक और सौहार्दपूर्ण रहा। एसपी कृष्ण कुमार बिश्नोई के साथ उनके माता-पिता भी मौजूद थे, जिन्होंने मुख्यमंत्री से मुलाकात कर अपने पुत्र के विवाह समारोह में शामिल होने का अनुरोध किया। मुख्यमंत्री ने परिवार के साथ आत्मीयता से बातचीत की और उन्हें शुभाशीष देते हुए आने वाले जीवन के लिए मंगलकामनाएं व्यक्त कीं।
कृष्ण कुमार बिश्नोई उत्तर प्रदेश पुलिस के एक सक्रिय और कर्मठ अधिकारी के रूप में जाने जाते हैं। संभल जिले में पुलिस अधीक्षक के रूप में तैनाती के दौरान उन्होंने कानून-व्यवस्था को बेहतर बनाए रखने के लिए कई अहम कदम उठाए हैं। उनकी कार्यशैली और सख्त प्रशासनिक रवैये की अक्सर चर्चा होती रही है। जिले में अपराध नियंत्रण और शांति व्यवस्था बनाए रखने में उनकी भूमिका महत्वपूर्ण मानी जाती है।
भारतीय परंपरा में किसी भी महत्वपूर्ण पारिवारिक समारोह में सम्मानित व्यक्तियों और वरिष्ठों को आमंत्रित करना एक महत्वपूर्ण परंपरा मानी जाती है। इसी परंपरा का पालन करते हुए एसपी कृष्ण कुमार बिश्नोई ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को व्यक्तिगत रूप से जाकर विवाह समारोह में आमंत्रित किया। यह कदम न केवल पारिवारिक संस्कारों को दर्शाता है बल्कि सामाजिक संबंधों की गरिमा को भी प्रदर्शित करता है।
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एसपी कृष्ण कुमार बिश्नोई को विवाह के लिए बधाई दी और उनके सुखद वैवाहिक जीवन की कामना की। उन्होंने कहा कि विवाह जीवन का एक महत्वपूर्ण और नया अध्याय होता है, जिसमें परिवार और समाज दोनों की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। मुख्यमंत्री ने उनके उज्ज्वल भविष्य और सफल वैवाहिक जीवन के लिए आशीर्वाद भी दिया।
इस मुलाकात की तस्वीरें और जानकारी सामने आने के बाद प्रशासनिक और सामाजिक हलकों में भी इसकी चर्चा हो रही है। कई लोगों ने इसे एक सौहार्दपूर्ण और पारिवारिक परंपरा का उदाहरण बताया है। लोगों का कहना है कि वरिष्ठ पदों पर रहने वाले अधिकारी जब इस तरह अपने व्यक्तिगत कार्यक्रमों में वरिष्ठ नेताओं और गणमान्य व्यक्तियों को आमंत्रित करते हैं, तो यह आपसी सम्मान और परंपराओं का प्रतीक होता है।
सूत्रों के अनुसार एसपी कृष्ण कुमार बिश्नोई के विवाह समारोह की तैयारियां जोर-शोर से चल रही हैं। परिवार और रिश्तेदारों के बीच इस अवसर को लेकर उत्साह का माहौल है। विवाह समारोह में कई प्रशासनिक अधिकारियों, सामाजिक कार्यकर्ताओं और परिवार के करीबी लोगों के शामिल होने की संभावना जताई जा रही है।
इस अवसर ने एक बार फिर भारतीय सामाजिक मूल्यों और परंपराओं की झलक प्रस्तुत की है। विवाह जैसे पारिवारिक अवसरों पर वरिष्ठों और सम्मानित व्यक्तियों को आमंत्रित करना समाज में आपसी सम्मान और संबंधों को मजबूत करने का माध्यम माना जाता है। एसपी कृष्ण कुमार बिश्नोई द्वारा मुख्यमंत्री को व्यक्तिगत रूप से आमंत्रित करना इसी परंपरा का एक उदाहरण माना जा रहा है।
इस मुलाकात के बाद कई लोगों ने एसपी कृष्ण कुमार बिश्नोई को उनके आगामी वैवाहिक जीवन के लिए शुभकामनाएं दी हैं। प्रशासनिक और सामाजिक जगत के कई लोगों ने उनके सुखद भविष्य की कामना की है। फिलहाल यह मुलाकात एक सकारात्मक और सौहार्दपूर्ण माहौल का प्रतीक बनकर सामने आई है, जहां एक प्रशासनिक अधिकारी ने अपने पारिवारिक समारोह में मुख्यमंत्री को आमंत्रित कर पारंपरिक मूल्यों को निभाया है।
