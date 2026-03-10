Sambhal SP Invites CM: सीएम योगी से मिले संभल एसपी कृष्ण कुमार बिश्नोई, शादी का कार्ड देकर किया आमंत्रित

इस मुलाकात की तस्वीरें और जानकारी सामने आने के बाद प्रशासनिक और सामाजिक हलकों में भी इसकी चर्चा हो रही है। कई लोगों ने इसे एक सौहार्दपूर्ण और पारिवारिक परंपरा का उदाहरण बताया है। लोगों का कहना है कि वरिष्ठ पदों पर रहने वाले अधिकारी जब इस तरह अपने व्यक्तिगत कार्यक्रमों में वरिष्ठ नेताओं और गणमान्य व्यक्तियों को आमंत्रित करते हैं, तो यह आपसी सम्मान और परंपराओं का प्रतीक होता है।