UP Cabinet: सीएम योगी को सौंपा गया नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट का लाइसेंस, जल्द शुरू होंगी फ्लाइट्स

अधिकारियों ने बताया कि एयरोड्रम लाइसेंस मिलने के बाद अब अंतिम चरण की कुछ और स्वीकृतियां शेष हैं। वर्तमान में एयरपोर्ट का एयरोड्रम सिक्योरिटी प्रोग्राम ब्यूरो ऑफ सिविल एविएशन सिक्योरिटी (BCAS) के पास समीक्षा के लिए लंबित है। जैसे ही यह सुरक्षा मंजूरी मिलती है, एयरपोर्ट प्रबंधन सभी संबंधित एजेंसियों के साथ समन्वय कर औपचारिक उद्घाटन और वाणिज्यिक उड़ानों की शुरुआत की तिथि तय करेगा। विशेषज्ञों का कहना है कि यदि यह प्रक्रिया तय समय के अनुसार पूरी हो जाती है तो जल्द ही यहां से नियमित उड़ान सेवाएं शुरू हो सकती हैं।