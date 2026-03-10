यूपी कैबिनेट के 30 बड़े फैसले: फर्जी जमीन रजिस्ट्री पर सख्ती, ओला-उबर और परिवहन नियमों में बदलाव

कैबिनेट के सबसे महत्वपूर्ण फैसलों में जमीन की फर्जी रजिस्ट्री पर सख्त रोक लगाने की व्यवस्था शामिल है। स्टांप एवं पंजीयन मंत्री रवींद्र जायसवाल ने बताया कि अब किसी भी जमीन की रजिस्ट्री करने से पहले खतौनी और अन्य संबंधित दस्तावेजों का विस्तृत सत्यापन किया जाएगा। सत्यापन प्रक्रिया पूरी होने के बाद ही रजिस्ट्री की अनुमति दी जाएगी। सरकार का मानना है कि इस नई व्यवस्था से फर्जी दस्तावेजों के आधार पर होने वाली जमीन की अवैध रजिस्ट्री को रोकने में काफी मदद मिलेगी।