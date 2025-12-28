PMO ने बिना कैबिनेट को बताए लिया मनरेगा पर फैसला? राहुल गांधी का गंभीर आरोप

पत्रिका ब्यूरो, नई दिल्ली। कांग्रेस महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी कानून (मनरेगा) को समाप्त करने के विरोध में अगले साल 5 जनवरी से बड़ा आंदोलन शुरू करने जा रही है। इसका निर्णय कांग्रेस कार्यसमिति (सीडब्ल्यूसी) की बैठक में किया गया। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने आरोप लगाया कि मोदी सरकार गरीबों के रोजगार के अधिकार को खत्म कर राज्यों से उनकी आर्थिक-राजनीतिक शक्ति छीन रही है। उनका कहना है कि मनरेगा के तहत गरीबों के लिए भेजा जाने वाला पैसा रोककर उसे चुनिंदा अरबपति मित्रों को दिया जाएगा। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे और राहुल गांधी ने इंदिरा भवन में पत्रकार वार्ता कर आंदोलन की रूपरेखा रखी। बैठक में सोनिया गांधी सहित सीडब्ल्यूसी के 91 सदस्य मौजूद रहे। कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने बताया कि सभी सदस्यों ने मनरेगा बचाने को लेकर शपथ ली है।