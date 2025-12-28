शीतलहर और कोहरे के बीच दिल्ली में बढ़ी सख्ती, प्रदूषण रोकने को दो बड़े फैसले स्थायी

दिल्ली के पर्यावरण मंत्री मजिंदर सिंह सिरसा (File Photo - IANS)
राष्ट्रीय राजधानी में बेलगाम हो रहे वायु प्रदूषण पर काबू पाने के लिए दिल्ली सरकार ने दो पाबंदियों को स्थायी करने का फैसला लिया है। पहला, अन्य राज्यों के बीएस-6 से नीचे के वाहनों का दिल्ली में प्रवेश प्रतिबंधित रहेगा और दूसरा बिना पीयूसीसी सर्टिफिकेट के वाहन चालकों को दिल्ली में ईंधन नहीं मिलेगा। इससे पहले यह दोनों ही पाबंदियां ग्रेप-4 में शामिल थीं। दिल्ली के पर्यावरण मंत्री मजिंदर सिंह सिरसा ने शनिवार को मीडिया से बातचीत में कहा कि हालात को देखते हुए हमने ग्रैप-4 के तहत होने वाली पाबंदियों में दो को स्थायी कर दिया है।
दिल्ली में प्रदूषण में थोड़ी कमी आने पर शुक्रवार को ही ग्रैप-4 की पाबंदियों में ढील दी गई थी। जिसके बाद दूसरे राज्यों के बीएस-6 से कम मानक के वाहनों को दिल्ली में आने की अनुमति दी गई थी। लेकिन शनिवार को आए दिल्ली सरकार के फैसले से दूसरे राज्यों खासकर उत्तर प्रदेश और हरियाणा से आने वाले वाहन चालकों की परेशानी बढ़ना तय है। गौरतलब है कि वाहनों के लिए बीएस-6 प्रदूषण मानक एक अप्रेल 2020 से लागू किए गए थे। इस पाबंदी का असर बसों और ट्रकों के साथ कार और दुपहिया वाहन चालकों पर भी पड़ेगा।
बढ़ती ठंड के बीच शनिवार को दिल्ली में वायु प्रदूषण की स्थिति कई स्थानों पर बेहद खराब रही। आनंद विहार, जहांगीरपुरी, बवाना, विवेक विहार, नरेला, रोहिणी और अक्षरधाम में एक्यूआई 400 से ऊपर दर्ज किया गया। वायु गुणवत्ता बेहद खराब होने के साथ ही कोहरे का भी राजधानी पर असर दिखा, जिससे दृश्यता काफी कम रही।
प्रदूषण से खराब हालात के बीच मौसम विज्ञान विभाग ने रविवार को घने कोहरे का यलो अलर्ट जारी किया है। माना जा रहा है कि इस कारण प्रदूषण का स्तर भी बढ़ेगा। वहीं न्यूनतम तापमान भी 10 डिग्री सेल्सियस से नीचे रहेगा।
देश के कई हिस्सों में शीतलहर का कहर जारी है। पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, बिहार, राजस्थान में कोल्ड डे और कोल्ड वेव अलर्ट है। आगामी दिनों में हिमाचल, उत्तराखंड में बर्फबारी के साथ कई राज्यों में कुछ दिनों तक ठंड और कोहरा बढ़ेगा। मौसम विभाग ने राजधानी दिल्ली समेत उत्तर भारत के राज्यों में घने कोहरे एवं भारी शीतलहर के लिए 29 दिसंबर तक ऑरेंज अलर्ट और 1 जनवरी तक येलो अलर्ट जारी किया है।
