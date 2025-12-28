शीतलहर और कोहरे के बीच दिल्ली में बढ़ी सख्ती, प्रदूषण रोकने को दो बड़े फैसले स्थायी

दिल्ली में प्रदूषण में थोड़ी कमी आने पर शुक्रवार को ही ग्रैप-4 की पाबंदियों में ढील दी गई थी। जिसके बाद दूसरे राज्यों के बीएस-6 से कम मानक के वाहनों को दिल्ली में आने की अनुमति दी गई थी। लेकिन शनिवार को आए दिल्ली सरकार के फैसले से दूसरे राज्यों खासकर उत्तर प्रदेश और हरियाणा से आने वाले वाहन चालकों की परेशानी बढ़ना तय है। गौरतलब है कि वाहनों के लिए बीएस-6 प्रदूषण मानक एक अप्रेल 2020 से लागू किए गए थे। इस पाबंदी का असर बसों और ट्रकों के साथ कार और दुपहिया वाहन चालकों पर भी पड़ेगा।