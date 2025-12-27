27 दिसंबर 2025,

शनिवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

राशिफल 2026

Year Ender 2025

Bangladesh Violence

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

अजमेर

Rajasthan: अपात्र अभ्यर्थियों के फॉर्म भरने वाले ई-मित्र संचालकों पर गिरेगी गाज, सभी कलक्टर को कार्रवाई के निर्देश

राजस्थान लोक सेवा आयोग की भर्तियों में बड़ी संख्या में अपात्र अभ्यर्थी फॉर्म भर रहे हैं। ऐसे में सरकारी पैसे का बड़े पैमाने पर नुकसान हो रहा है।

less than 1 minute read
Google source verification

अजमेर

image

Kamal Mishra

Dec 27, 2025

Online form

फोटो-एआई जेनरेटेड

अजमेर। वांछित योग्यता जांचे बगैर अभ्यर्थियों के फॉर्म भरने वाले ई-मित्र संचालकों पर राजस्थान लोक सेवा आयोग शिकंजा कसेगा। सचिव रामनिवास मेहता ने बताया कि प्रदेश में करीब 80 हजार ई-मित्र कियोस्क संचालित हैं। कई संचालक बिना शैक्षणिक योग्यता जांचे अभ्यर्थियों के ऑनलाइन फॉर्म भर रहे हैं। इससे आयोग को बड़ी संख्या में अपात्र अभ्यर्थियों के आवेदन मिल रहे हैं।

ऐसी स्थिति में सरकार और आयोग को पेपर प्रिंट कराने, परीक्षा संचालन व्यवस्थाओं के कारण 20 करोड़ रुपए का नुकसान हो रहा है। सूचना एवं प्रौद्योगिकी और संचार विभाग को ई-मित्र संचालकों को निर्देशित करने के लिए पत्र भेजा गया है।

नहीं करते दस्तावेजों की जांच

भर्ती विज्ञापन निकलने के बाद अभ्यर्थी ई-मित्र से ऑनलाइन फॉर्म भरते हैं। संचालक अभ्यर्थी की शैक्षणिक योग्यता की जांच नहीं कर मोबाइल पर प्राप्त ओटीपी के जरिए आवेदन पत्र भर देते हैं। लाखों की संख्या में अपात्र अभ्यर्थी आवेदन कर देते हैं।

होगी कानूनी कार्रवाई

सचिव मेहता ने कहा कि गलत तरीके से आवेदन भरने में अभ्यर्थी के साथ ई-मित्र संचालक भी भागीदार हैं। सभी जिला कलक्टर को ई-मित्र संचालकों की निगरानी और नियमों का उल्लंघन करने वालों के विरुद्ध दंडात्मक कार्रवाई को कहा गया है।

इन चीजों का करना होगा पालन

  • ई-मित्र संचालकों को फॉर्म भरने से पहले जांचनी होगी अभ्यर्थी की आवश्यक न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता
  • प्रदेश के सभी ई-मित्र संचालकों को सूचना प्रौद्योगिकी विभाग देगा प्रशिक्षण
  • अभ्यर्थियों को अपनी शैक्षिक योग्यता के अनुसार भरना होगा आवेदन
  • अपात्र के फॉर्म भरने पर कियोस्क संचालक-अभ्यर्थी के खिलाफ होगी कार्रवाई

ये भी पढ़ें

RPSC ने 2026 की भर्ती परीक्षाओं का जारी किया कैलेंडर, 13 हजार पदों के लिए 25 लाख से अधिक अभ्यर्थी देंगे परीक्षा
अजमेर
image

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Published on:

27 Dec 2025 09:12 pm

Hindi News / Rajasthan / Ajmer / Rajasthan: अपात्र अभ्यर्थियों के फॉर्म भरने वाले ई-मित्र संचालकों पर गिरेगी गाज, सभी कलक्टर को कार्रवाई के निर्देश

बड़ी खबरें

View All

अजमेर

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

RAS-2023 रिजल्ट एनालिसिस: ग्रामीण क्षेत्र के अभ्यर्थियों का दबदबा, जयपुर जिला और राजस्थान विश्वविद्यालय सबसे आगे

RPSC
अजमेर

अजमेर स्टेशन पर 5 पिस्टल, 12 कारतूस के साथ तस्कर गिरफ्तार

अजमेर स्टेशन पर 5 पिस्टल. 12 कारतूस के साथ तस्कर गिरफ्तार
अजमेर

RPSC ने 2026 की भर्ती परीक्षाओं का जारी किया कैलेंडर, 13 हजार पदों के लिए 25 लाख से अधिक अभ्यर्थी देंगे परीक्षा

अजमेर

राजस्थान में विश्वविद्यालयों से जारी होने वाले डिग्री-डिप्लोमा में क्यूआर कोड हुआ अनिवार्य, जालसाजों पर लगेगी लगाम

QR codes on degree
अजमेर

पुष्कर के समीप अनियंत्रित निजी बस खेत में पलटी, मची चीख-पुकार, 21 सवारियां चोटिल

अजमेर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.