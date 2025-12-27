Rajasthan: अपात्र अभ्यर्थियों के फॉर्म भरने वाले ई-मित्र संचालकों पर गिरेगी गाज, सभी कलक्टर को कार्रवाई के निर्देश

अजमेर। वांछित योग्यता जांचे बगैर अभ्यर्थियों के फॉर्म भरने वाले ई-मित्र संचालकों पर राजस्थान लोक सेवा आयोग शिकंजा कसेगा। सचिव रामनिवास मेहता ने बताया कि प्रदेश में करीब 80 हजार ई-मित्र कियोस्क संचालित हैं। कई संचालक बिना शैक्षणिक योग्यता जांचे अभ्यर्थियों के ऑनलाइन फॉर्म भर रहे हैं। इससे आयोग को बड़ी संख्या में अपात्र अभ्यर्थियों के आवेदन मिल रहे हैं।