Rajasthan: बीजेपी विधायक की नायब तहसीलदार बेटी पर गिरी गाज, फर्जी दिव्यांगता प्रमाणपत्र मामले में हुई कार्रवाई

ब्यावर के रहने वाले फणीश कुमार सोनी ने 12 अगस्त को मुख्यमंत्री और आरपीएससी को शिकायत दी। शिकायत में कहा गया कि कंचन चौहान ने फर्जी दिव्यांग प्रमाणपत्र लगाकर नियुक्ति हासिल की। इसके बाद राज्य सरकार के निर्देश पर राजस्व मंडल राजस्थान, अजमेर ने प्रशासनिक कारणों से कंचन चौहान को एपीओ (अटैच्ड पोस्टिंग ऑर्डर) कर दिया। अब उन्हें अगले आदेश तक राजस्व मंडल अजमेर में उपस्थिति दर्ज करानी होगी। यह आदेश मंगलवार शाम को जारी हुआ।