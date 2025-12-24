24 दिसंबर 2025,

बुधवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

Year Ender 2025

Bangladesh Violence

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

अजमेर

Rajasthan: बीजेपी विधायक की नायब तहसीलदार बेटी पर गिरी गाज, फर्जी दिव्यांगता प्रमाणपत्र मामले में हुई कार्रवाई

राजस्थान में दिव्यांगता प्रमाणपत्र के आधार पर नौकरी पाने वालों के खिलाफ चल रही जांच में बीजेपी विधायक की बेटी पर भी कार्रवाई हुई है। राजस्थान के ब्यावर से विधायक शंकर सिंह रावत की बेटी कंचन चौहान को एपीओ कर दिया गया।

2 min read
Google source verification

अजमेर

image

Kamal Mishra

Dec 24, 2025

kanchan Chauhan

फोटो-पत्रिका

अजमेर। राजस्थान के ब्यावर से भाजपा विधायक शंकर सिंह रावत की नायब तहसीलदार बेटी कंचन चौहान पर फर्जी दिव्यांगता प्रमाणपत्र के मामले कार्रवाई की गई है। कंचन चौहान आरएएस-2018 बैच की अधिकारी हैं और भीलवाड़ा जिले के करेड़ा में नायब तहसीलदार के पद पर तैनात थीं, जिनको एपीओ कर दिया गया।

ब्यावर के रहने वाले फणीश कुमार सोनी ने 12 अगस्त को मुख्यमंत्री और आरपीएससी को शिकायत दी। शिकायत में कहा गया कि कंचन चौहान ने फर्जी दिव्यांग प्रमाणपत्र लगाकर नियुक्ति हासिल की। इसके बाद राज्य सरकार के निर्देश पर राजस्व मंडल राजस्थान, अजमेर ने प्रशासनिक कारणों से कंचन चौहान को एपीओ (अटैच्ड पोस्टिंग ऑर्डर) कर दिया। अब उन्हें अगले आदेश तक राजस्व मंडल अजमेर में उपस्थिति दर्ज करानी होगी। यह आदेश मंगलवार शाम को जारी हुआ।

शिकायतकर्ता ने क्या कहा?

शिकायतकर्ता फणीश कुमार सोनी ने कहा कि जांच में आगे और महत्वपूर्ण सबूत मिल सकते हैं। वे सरकार की चल रही जांच से संतुष्ट हैं और निष्पक्ष कार्रवाई की उम्मीद करते हैं। उन्होंने दोबारा मेडिकल परीक्षण की मांग की है। इसके लिए सेवानिवृत्त न्यायाधीश की निगरानी में मेडिकल बोर्ड बनाने की बात कही। शिकायत में कंचन के नवोदय स्कूल और उदयपुर यूनिवर्सिटी के दस्तावेजों की जांच की भी मांग की गई है।

कंचन को 2013 और 2016 में नहीं मिली सफलता

कंचन चौहान ने 2018 में आरएएस परीक्षा दी और इंटरव्यू के बाद करीब 600 रैंक हासिल की। इससे पहले 2013 और 2016 में भी उन्होंने परीक्षा दी थी, लेकिन सफल नहीं हो पाईं। कंचन की पहली पोस्टिंग 27 दिसंबर 2021 को भीलवाड़ा के गुलाबपुरा में नायब तहसीलदार के रूप में हुई। करीब एक साल से वे करेड़ा में तैनात थीं।

फर्जी प्रमाणपत्र जारी करने वाले डॉक्टर सेवानिवृत्त

शिकायत के बाद आरपीएससी और एसओजी से जांच करवाई गई। राज्य सरकार ने जांच एसओजी को सौंपी थी। हालांकि, जांच रिपोर्ट अभी राजस्व मंडल को नहीं भेजी गई है। राजस्व मंडल ने पिछले 5 साल में दिव्यांगता प्रमाणपत्र के आधार पर नौकरी पाने वाले सभी लोगों की दोबारा जांच करवाई थी। इस मामले में जिन डॉक्टर ने दिव्यांग प्रमाणपत्र जारी किया था, वे स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति ले चुके हैं।

ये भी पढ़ें

फर्जी दिव्यांगता प्रमाणपत्र मामला: विधायक की बेटी जांच कराने नहीं आई, मेडिकल बोर्ड करता रह गया इंतजार
जयपुर
Beawar MLA daughter

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Published on:

24 Dec 2025 04:18 pm

Hindi News / Rajasthan / Ajmer / Rajasthan: बीजेपी विधायक की नायब तहसीलदार बेटी पर गिरी गाज, फर्जी दिव्यांगता प्रमाणपत्र मामले में हुई कार्रवाई

बड़ी खबरें

View All

अजमेर

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

Ajmer Urs 2025: 109 साल से बन रही जाफरानी-केसर की चाय, तांबे के बर्तन में उबलता है दूध, देर तक करते लोग इंतजार

अजमेर

Bomb Threat: राजस्थान के 3 जिलों में कलक्ट्रेट को बम से उड़ाने की धमकी, खाली कराए परिसर; सर्च ऑपरेशन जारी

Barmer-Collectorate-bomb-threat
अजमेर

भरतपुर के दीपक राजस्थान केसरी, भीलवाड़ा की अश्विनी बनी राजस्थान महिला केसरी, पुरस्कार में मिली खास बाइक

Bharatpur Deepak Rajasthan Kesari
अजमेर

केंद्र सरकार और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से ख्वाजा गरीब नवाज की बारगाह में मखमली चादर व फूल पेश

अजमेर

Khwaja Moinuddin Chishti Urs : उर्स में गजब के नजारे, मलंगों-कलंदरों ने चाकू की नोंक से निकली आंख की पुतली, हैरान रह गए लोग

Rajasthan Ajmer Khwaja Moinuddin Chishti Urs Amazing view Malang and Qalandar mystics astonishing feats people were shocking
अजमेर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Parliament Winter Session

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.