फर्जी दिव्यांगता से नौकरी: विधायक की बेटी जांच कराने नहीं आई, मेडिकल बोर्ड करता रह गया इंतजार

जयपुर। ब्यावर के विधायक शंकर सिंह की बेटी के खिलाफ फर्जी दिव्यांगता प्रमाण पत्र से नायब तहसीलदार पद पर नियुक्त होने के मामले में एसओजी ने परिवाद दर्ज किया है। परिवाद दर्ज करने के बाद एसओजी ने विधायक की बेटी और वर्तमान में भीलवाड़ा के करेड़ा की तहसीलदार कंचन चौहान को 3 सितंबर को जयपुर एसओजी मुख्यालय में उपस्थित होने का नोटिस जारी किया।
एसओजी ने कंचन चौहान की दिव्यांगता की जांच करवाने के लिए 3 सितंबर को ही एसएमएस अस्पताल में मेडिकल बोर्ड का गठन करवाया था। बोर्ड में शामिल चिकित्सक सुबह 8 बजे से दोपहर साढ़े 12 बजे तक कंचन चौहान का इंतजार करते रहे, लेकिन वह जांच करवाने नहीं पहुंची।
इससे पहले एसओजी ने कंचन चौहान को 1 सितंबर को मेडिकल जांच के लिए बुलाया था। तब वह एसओजी मुख्यालय में उपस्थित हुई थी, लेकिन एसएमएस अस्पताल में मेडिकल बोर्ड का गठन नहीं हुआ था। इस कारण जांच नहीं हो सकी।
गौरतलब है कि, एसओजी फर्जी दिव्यांगता प्रमाण पत्र से सरकारी नौकरी में आए बड़ी संख्या में अधिकारियों और कर्मचारियों की जांच कर रही है। अब तक जांच में 37 अधिकारी-कर्मचारी फर्जी दिव्यांगता प्रमाण पत्र से नौकरी में आए पाए गए हैं। हालांकि अभी बड़ी संख्या में आरोपियों की मेडिकल जांच करवाना शेष है। इसके बाद एसओजी मामले में एफआइआर दर्ज करेगी।
एसओजी ने तहसीलदार कंचन चौहान से आधार कार्ड की स्वप्रमाणित प्रति, तहसीलदार पद पर चयन के बाद विभाग की ओर से जारी नियुक्ति आदेश की स्वप्रमाणित प्रति और स्वयं के चार पासपोर्ट आकार के फोटो भी मांगे हैं।