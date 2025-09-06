फर्जी दिव्यांगता से नौकरी: विधायक की बेटी जांच कराने नहीं आई, मेडिकल बोर्ड करता रह गया इंतजार

जयपुर। ब्यावर के विधायक शंकर सिंह की बेटी के खिलाफ फर्जी दिव्यांगता प्रमाण पत्र से नायब तहसीलदार पद पर नियुक्त होने के मामले में एसओजी ने परिवाद दर्ज किया है। परिवाद दर्ज करने के बाद एसओजी ने विधायक की बेटी और वर्तमान में भीलवाड़ा के करेड़ा की तहसीलदार कंचन चौहान को 3 सितंबर को जयपुर एसओजी मुख्यालय में उपस्थित होने का नोटिस जारी किया।