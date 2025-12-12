12 दिसंबर 2025,

शुक्रवार

जयपुर

नवाचार ही अर्थव्यवस्था और समाज के विकास का इंजन : मुख्यमंत्री

मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि तेज गति से बदलती दुनिया में नवाचार ही हमारी अर्थव्यवस्था और हमारे समाज के विकास का सच्चा इंजन है। युवाओं के आगे बढ़ने से ही देश-प्रदेश आगे बढ़ेगा।

जयपुर

Girraj Prasad Sharma

Dec 12, 2025

जयपुर। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि तेज गति से बदलती दुनिया में नवाचार ही हमारी अर्थव्यवस्था और हमारे समाज के विकास का सच्चा इंजन है। युवाओं के आगे बढ़ने से ही देश-प्रदेश आगे बढ़ेगा। राजस्थान के युवा तकनीक में नाम कमा रहे हैं। राजस्थान नवाचारों की खान है।

मुख्यमंत्री शुक्रवार को राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर में आयोजित नवाचार दिवस-स्टार्टअप कॉन्क्लेव में मुख्य अतिथि के रूप में बोल रहे थे। उन्होंने आह्वान किया कि युवा नवाचार के क्षेत्र में आगे आएं, सरकार उनके साथ खड़ी है। हम मिलकर राजस्थान को तकनीक और नवाचारों के क्षेत्र में ग्लोबल लीडर बनाएंगे। वर्ष 2030 तक हम प्रदेश को 350 बिलियन डॉलर की इकॉनोमी बनाने की दिशा में काम कर रहे हैं। राज्य सरकार के 2 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में आयोजित इस कार्यक्रम में इस अवसर पर मुख्यमंत्री शर्मा ने 333 चयनित स्टार्टअप्स को 10.79 करोड़ रुपये की फंडिंग का चैक सौंपा।

7 हजार 200 से अधिक स्टार्टअप पंजीकृत
मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार द्वारा आईटी क्षेत्र में की गई पहलों, डिजिटल गवर्नेंस से संबंधित सुधारों और हर जिले में नवाचार को बढ़ावा देने की प्रतिबद्धता से आज राजस्थान तकनीकी प्रगति का नया अध्याय लिख रहा है। उन्होंने कहा कि आईस्टार्ट राजस्थान के माध्यम से अब तक 7 हजार 200 से अधिक स्टार्टअप पंजीकृत हो चुके हैं, जिनमें एक हजार करोड़ से अधिक का निवेश आया है। इनमें 42 हजार 500 से अधिक रोजगार सृजित हुए हैं। ये स्टार्टअप न केवल उभरते उद्योगों को प्रोत्साहित करेंगे, बल्कि रोजगार के अवसर भी पैदा करेंगे।

डिजिफेस्ट अगले माह
मुख्यमंत्री ने कहा कि राजस्थान डिजिफेस्ट के लिए 15 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। जनवरी 2026 में जयपुर में इस डिजिफेस्ट का आयोजन किया जाएगा। यह मंच नवाचारों से जुड़ी हमारी युवा शक्ति को तकनीक, उद्यमिता और वैश्विक गठजोड़ के असीमित अवसर उपलब्ध कराएगा। उन्होंने कहा कि इस इनोवेशन डे से आगामी राजस्थान डिजिफेस्ट 2026 के लिए एक सशक्त मंच तैयार हुआ है। कार्यक्रम में राजस्थान डिजिफेस्ट के टीजर एवं डिजिफेस्ट हैकाथॉन का रिमोट का बटन दबाकर लोकार्पण भी किया गया।

92 हजार युवाओं को सरकारी नौकरियां
मुख्यमंत्री ने कहा कि हमारी सरकार नीतियों के आधार पर कार्य कर रही है। हमने पांच साल में चार लाख सरकारी नौकरियों का लक्ष्य रखा है और इसी दिशा में हमने अब तक 92 हजार युवाओं को नियुक्तियां प्रदान की हैं तथा इसी माह में ही लगभग 20 हजार युवाओं को नियुक्तियां प्रदान की जाएंगी। साथ ही, निजी क्षेत्र में भी हमारी सरकार ने ढाई लाख से अधिक युवाओं को रोजगार के अवसर प्रदान किए हैं।

इनोवेशन ही सबसे बड़ा इंजन
इस दौरान सूचना, प्रौद्योगिकी एवं संचार मंत्री कर्नल राज्यवर्धन राठौड़ ने कहा कि इनोवेशन ही विकसित भारत का सबसे बड़ा इंजन है और इस इंजन का टर्बोचार्जर राजस्थान में होगा। जब संसद में डिजिटल मोड से पेमेंट करने की बात हुई तो विपक्ष ने मजाक बनाया था, लेकिन अब एक ठेले से भी डिजिटल पेमेंट हो रहा है।

ये भी रहे मौजूद
कार्यक्रम में संसदीय कार्य मंत्री जोगाराम पटेल, मुख्य सचिव वी. श्रीनिवास, सूचना, प्रौद्योगिकी और संचार विभाग के शासन सचिव डॉ. रवि कुमार सुरपुर, सूचना, प्रौद्योगिकी और संचार विभाग के आयुक्त हिमांशु गुप्ता सहित कई युवा उद्यमी उपस्थित रहे।

