Rajasthan: बीजेपी विधायक की तहसीलदार बेटी के कागजों की जांच शुरू, फर्जी प्रमाणपत्र लगाकर अधिकारी बनने का मामला

ब्यावर (अजमेर)। विधायक शंकरसिंह रावत की पुत्री करेडा तहसीलदार कंचन चौहान के दिव्यांगता प्रमाण पत्र की जांच शुरू हो गई है। निदेशालय विशेष योग्यजन के अतिरिक्त निदेशक ने राजस्व बोर्ड के रजिस्ट्रार को दिव्यांगता की जांच करवाकर रिपोर्ट भिजवाने के लिए लिखा। इसके बाद राजस्व विभाग की ओर से जांच शुरू करवा दी गई है।