शुल्कों की राजनीति में फंसे भारत-अमरीका संबंध?

भारत के मामले में यह भय नहीं, बल्कि यह अपेक्षा दिखाई देती है कि वह बिना शोर किए अमरीकी दबाव के समक्ष झुक जाएगा। यही वह दोहरा मानदंड है जो इस पूरे प्रकरण को केवल व्यापारिक नहीं बल्कि राजनीतिक और व्यक्तिगत तुनकमिजाजी का उदाहरण बनाता है। सबसे बड़ी आशंका यही है कि भारत द्वारा दी गई रियायतें अमरीकी दबाव को कम नहीं करेंगी, बल्कि नई मांगों को जन्म देंगी। आज प्रश्न रूसी तेल का है तो कल कृषि सब्सिडी का होगा फिर डिजिटल कर, डेटा स्थानीयकरण और दवा उद्योग की नीतियां निशाने पर होंगी। यह एक ऐसी शृंखला है जिसका कोई अंतिम बिंदु नहीं। यह भी समझना आवश्यक है कि वर्तमान अमरीकी विदेश नीति किसी स्थायी सिद्धांत का प्रतिनिधित्व नहीं करती। यह एक विशेष राजनीतिक दौर, घरेलू धु्रवीकरण और 'अमरीका फस्र्ट' के संकुचित दृष्टिकोण की उपज है जो भविष्य में बदल भी सकता है। इसका अर्थ यह नहीं कि भारत को संवाद से इनकार करना चाहिए। संवाद आवश्यक है, पर वह आत्मविश्वास और स्पष्टता के साथ होना चाहिए। यदि किसी बिंदु पर ऊर्जा-नीति में परिवर्तन आवश्यक हो तो वह भारतीय आवश्यकताओं, बाजार स्थितियों और दीर्घकालिक हितों के आधार पर हो, न कि किसी धमकी की प्रतिक्रिया में। यह क्षण भारत के लिए आत्ममंथन का हैै।