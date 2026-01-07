23 साल बाद मकर संक्रांति पर्व पर खास षटतिला एकादशी का महासंयोग, सूर्यदेव का भी होगा मकर राशि में प्रवेश

जयपुर. नववर्ष—2026 का पहला बड़े पर्व मकर संक्रांति लंबे समय बाद खास रहेगा। ज्योतिषियों के मुताबिक लगभग 23 साल बाद दान पुण्य और पतंगबाजी के लिए खास मकर संक्रांति के पर्व पर षटतिला एकादशी का महासंयोग भी बनेगा। इस मौके पर दान पुण्य के लिए दिनभर शुभ दिन रहेगा। ज्योतिषियों के मुताबिक इसी दिन ग्रहों के राजा सूर्य धनु से निकलकर मकर राशि में प्रवेश करेंगे। ज्योतिषाचार्य पं.दामोदर प्रसाद शर्मा के मुताबिक पर्व पर सर्वार्थ सिद्धि, अमृत सिद्धि और रवि पुष्कर जैसे तीन योग रहेंगे। संक्रांति का प्रवेश वाहन बाघ और उपवाहन अश्व रहेगा। इससे आगामी समय प्रजा के लिए बेहद फलदायी रहेगा। इसी दिन संक्रांति का पुण्य काल भी मान्य रहेगा। व्यापारिक जगत में कई नवाचार होंगे। देश की साख भी देश दुनिया में मजबूत होगी। महंगाई बढ़ने के आसार भी रहेंगे। सूर्य का मकर राशि में प्रवेश दोपहर 3.07 बजे होगा। लेकिन पुण्यकाल सुबह 8.43 बजे से शुरू हो जाएगा। 23 साल पहले पुत्रदा एकादशी का संयोग बना था।