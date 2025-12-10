Jhunjhunu News: काटली नदी के बहाव क्षेत्र से अब हटेंगे अतिक्रमण, प्रशासन ने दो दिन की दी मोहलत

दरअसल, विभाग ने करीब 25 दिन पहले नोटिस जारी कर सात दिन की मोहलत दी थी, लेकिन अतिक्रमण नहीं हटाए गए। सोमवार को राजस्थान पत्रिका में खबर प्रकाशित होने के बाद विभाग ने फिर से कार्रवाई तेज की। मौके पर नायब तहसीलदार गुड़ा सुरेंद्र कुड़ी, भू-अभिलेख निरीक्षक रामेश्वर लाल सैनी, पटवारी हंसराम पायल, देवराज मीणा सहित बड़ी संख्या में अधिकारी-कर्मचारी मौजूद रहे। जिन दुकानों को किराए पर दे रखा था, उनके वास्तविक मालिकों को मोबाइल के जरिए सूचना देकर दो दिन में अतिक्रमण हटाने के निर्देश दिए गए हैं। अन्यथा 11 दिसंबर को प्रशासन व पुलिस जाप्ते के साथ कार्रवाई करेगा।