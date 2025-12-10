10 दिसंबर 2025,

बुधवार

झुंझुनू

Jhunjhunu News: काटली नदी के बहाव क्षेत्र से अब हटेंगे अतिक्रमण, प्रशासन ने दो दिन की दी मोहलत

बाघोली में काटली नदी के बहाव क्षेत्र से अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई को लेकर प्रशासन हरकत में आ गया है।

झुंझुनू

kamlesh sharma

Dec 10, 2025

पचलंगी(झुंझुनूं)। बाघोली में काटली नदी के बहाव क्षेत्र से अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई को लेकर प्रशासन हरकत में आ गया है। उदयपुरवाटी तहसीलदार झुंडा राम कुड़ी के नेतृत्व में राजस्व विभाग की टीम मंगलवार को मौके पर पहुंची और करीब दो दर्जन पक्के, कच्चे, लकड़ी के स्टॉल, कंटेनर सहित अन्य अतिक्रमण चिन्हित किए। टीम ने लोगों को खुद अतिक्रमण हटाने के लिए दो दिन का समय दिया है।

दरअसल, विभाग ने करीब 25 दिन पहले नोटिस जारी कर सात दिन की मोहलत दी थी, लेकिन अतिक्रमण नहीं हटाए गए। सोमवार को राजस्थान पत्रिका में खबर प्रकाशित होने के बाद विभाग ने फिर से कार्रवाई तेज की। मौके पर नायब तहसीलदार गुड़ा सुरेंद्र कुड़ी, भू-अभिलेख निरीक्षक रामेश्वर लाल सैनी, पटवारी हंसराम पायल, देवराज मीणा सहित बड़ी संख्या में अधिकारी-कर्मचारी मौजूद रहे। जिन दुकानों को किराए पर दे रखा था, उनके वास्तविक मालिकों को मोबाइल के जरिए सूचना देकर दो दिन में अतिक्रमण हटाने के निर्देश दिए गए हैं। अन्यथा 11 दिसंबर को प्रशासन व पुलिस जाप्ते के साथ कार्रवाई करेगा।

शराब का ठेका भी अतिक्रमण की जद में

कार्रवाई के दौरान सामने आया कि आबकारी विभाग द्वारा आवंटित शराब का ठेका भी बहाव क्षेत्र के अतिक्रमण में शामिल है। जबकि ठेका आवंटन से पहले दुकान की वैधता, सड़क से दूरी सहित कई दस्तावेजों की जांच की जाती है।

इनका कहना है
सभी अतिक्रमण चिन्हित कर दो दिन की चेतावनी दी गई है। पुलिस जाप्ता मांगा गया है, 11 दिसंबर को अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई की जाएगी।
-झुंडा राम कुड़ी, तहसीलदार, उदयपुरवाटी

