Ganja smuggling : शेखावाटी बना नया हॉटस्पॉट, ओडिसा-असम से पहुंच रहा, हरियाणा-दिल्ली तक सक्रिय नेटवर्क

इससे पहले 3 अक्टूबर को मंडावरा के पास दिल्ली हाईवे पर ताल स्टैंड से एक अन्य कंटेनर में 10 क्विंटल 14 किलो गांजा पकड़ा गया था। यह गांजा उड़ीसा से झुंझुनूं पहुंचा था। पुलिस ने मामले में गोविंदपुरा निवासी सुभाष गुर्जर व निमावास, दातारामगढ़ निवासी प्रमोद गुर्जर को गिरफ्तार किया था। तस्करी का तरीका भी कंटेनर में गुप्त केबिन बनाकर उसमें छिपाकर लाया गया था। इसकी बाजार में पांच करोड़ रुपए कीमत थी। संयोग से दोनों बड़ी बरामदगियाँ महीने की 3 तारीख को ही सामने आईं। इसके बावजूद पुलिस उस नेटवर्क की जड़ तक नहीं पहुंच पाई है, जो इन दोनों खेपों को संचालित कर रहा है। अब पकड़े गए गांजे की कीमत करीब तीन करोड़ रुपए थी। इससे पहले पुलिस ने 29 जुलाई 2025 को चिड़ावा थानाक्षेत्र 46.9 किलो गांजा जब्त जीप जब्त की थी। पचेरी कलां थानाक्षेत्र में नागालैंड से आ रही 31.5 किलो गांजा की खेप बरामद की थी। सूरजगढ़ थानाक्षेत्र में 22.5 किलो गांजा बरामद कर दो को गिरफ्तार किया गया था। पिलानी थाना क्षेत्र में छोटे सप्लाई मामलों में 500 ग्राम के साथ स्थानीय सप्लायर पकड़े थे। इसके अलावा जिले के अनेक स्थानों पर कम मात्रा में गांजा पकड़ने के दर्जनों मामले हैं।