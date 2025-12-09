9 दिसंबर 2025,

मंगलवार

झुंझुनू

Rajasthan: ‘हैलो… मैं मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा बोल रहा हूं’ फोन पर आवाज आई और परिवादी को दो घंटे में मिल गई राहत

मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने फोन कर 181 पर दर्ज शिकायत की वास्तविक स्थिति जानी। सड़क के बीच बिजली के पोल की समस्या थी। प्रशासन तुरंत हरकत में आया और दो घंटे में समस्या का समाधान कर दिया।

झुंझुनू

image

Rakesh Mishra

Dec 09, 2025

CM Bhajanlal Sharma news

बिजली के पोल को हटाती टीम। फोटो- पत्रिका

झुंझुनूं। 'हैलो… मैं मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा बोल रहा हूं, आपने संपर्क पोर्टल पर जो शिकायत की थी, उसका समाधान हुआ क्या, कार्रवाई से आप संतुष्ट हो क्या?' यह सुनते ही सांवलका की ढाणी निवासी सुधीर कुछ पल के लिए सन्न रह गया। सात दिन पहले 181 पर की गई उसकी शिकायत पर खुद मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा का फोन था। सड़क के बीच लगे बिजली के पोल की समस्या बताते ही प्रशासन हरकत में आया और महज दो घंटे में पोल हटाकर रास्ता साफ कर दिया गया।

दरअसल गुढ़ागौड़जी क्षेत्र के सांवलका की ढाणी निवासी सुधीर ने दो दिसम्बर को सुबह 10 बजकर 20 मिनट पर संपर्क पोर्टल 181 पर पोल हटाने की मांग की थी। कागजों में तो सार्वजनिक निर्माण विभाग व बिजली निगम के अधिकारी कार्रवाई कर रहे थे, लेकिन मौके पर समाधान नहीं हो रहा था। सोमवार दोपहर को लगभग ढाई बजे मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा जयपुर में राजस्थान संपर्क हेल्पलाइन में पहुंचे। वहां से उन्होंने सुधीर को फोन कर समस्या के बारे में पूछा।

परिवादी ने बताई समस्या

सुधीर ने मुख्यमंत्री को बताया कि उनके घर के पास सांवलका की ढाणी में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत सड़क निर्माण का कार्य हो रहा है। सड़क निर्माण में एक पोल बीच में आ रहा है, जिससे आवाजाही में लोगों को समस्या हो रही है। इस पर मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को तुरंत समस्या समाधान के निर्देश दिए। इसके बाद प्रशासन हरकत में आया। जिला कलक्टर अरुण गर्ग व संबंधित विभागों के अधिकारी मौके पर पहुंचे। दो घंटे में पोल हटवाकर परिवादी को राहत दी।

सवाल-जवाब

सवाल: आपने शिकायत कब की थी?
जवाब: मैंने दो दिसम्बर को शिकायत की थी।

सवाल: इसके बाद क्या हुआ?
जवाब: पांच दिसम्बर को सुबह पौने नौ बजे जयपुर से फोन आया, उन्होंने पूछा तो मैंने बताया कि विभाग की कार्रवाई से असंतुष्ट हूं।

सवाल: अब क्या हुआ?
जवाब: सोमवार को मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने खुद फोन किया। बहुत अच्छा लगा। फोन आने के करीब दो घंटे बाद समाधान हो गया। पोल हट गए।

आप भी कर सकते हैं 181 पर शिकायत

आपका प्रशासन, पुलिस या किसी विभाग में कोई काम नहीं हो रहा तो आप 181 पर फोन कर अपनी शिकायत दर्ज करवा सकते हैं। सरकार पोर्टल की शिकायतों को लेकर गंभीर है। इधर जयपुर में मुख्यमंत्री ने कहा कि जनसेवा को सर्वोपरि मानते हुए हमारी सरकार कार्य कर रही है। 181 हेल्पलाइन के माध्यम से आमजन घर बैठे अपनी समस्या दर्ज करवाकर उसका शीघ्र समाधान प्राप्त कर रहे हैं।

इनका कहना है

परिवादी ने दो दिसम्बर को शिकायत की थी। सोमवार को सार्वजनिक निर्माण विभाग व बिजली निगम के अधिकारियों से समन्वय कर पोल हटा दिए गए। इसके बाद परिवादी सुधीर संतुष्ट है। उसने मुख्यमंत्री के नाम आभार का वीडियो जारी किया है। मुख्यमंत्री के निर्देशानुसार अधिकारी संवेदनशील होकर कार्य कर रहे हैं।

  • अरुण गर्ग, जिला कलक्टर झुंझुनूं

09 Dec 2025 06:00 am

