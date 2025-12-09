Rajasthan: ‘हैलो… मैं मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा बोल रहा हूं’ फोन पर आवाज आई और परिवादी को दो घंटे में मिल गई राहत

झुंझुनूं। 'हैलो… मैं मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा बोल रहा हूं, आपने संपर्क पोर्टल पर जो शिकायत की थी, उसका समाधान हुआ क्या, कार्रवाई से आप संतुष्ट हो क्या?' यह सुनते ही सांवलका की ढाणी निवासी सुधीर कुछ पल के लिए सन्न रह गया। सात दिन पहले 181 पर की गई उसकी शिकायत पर खुद मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा का फोन था। सड़क के बीच लगे बिजली के पोल की समस्या बताते ही प्रशासन हरकत में आया और महज दो घंटे में पोल हटाकर रास्ता साफ कर दिया गया।