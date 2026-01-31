राजस्थान की ‘हॉकी वाली सरपंच’ नीरू यादव ने किया कमाल, KBC में जीते लाखों के इनाम से बदल दी सरकारी स्कूल की सूरत

लांबी अहीर ग्राम पंचायत की सरपंच नीरू यादव अमेरिका में पंचायती राज संस्थाओं पर आयोजित कार्यक्रमों में भारत का प्रतिनिधित्व कर चुकी हैं। साथ ही उनकी ओर से शुरू किया गया ‘बैंक बर्तन’ मॉडल भी प्रदेश में अपनाया जा चुका है। हाल ही दिल्ली में आयोजित सरपंच शक्ति में देश की 50 चयनित सरपंचों में ‘हॉकी वाली सरपंच’ भी शामिल हुई थीं। इस पूरी पहल में उनके पति इंजीनियर अशोक यादव और परिवार का सक्रिय सहयोग रहा।