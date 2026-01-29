Jhunjhunu news : मनसा माता वन क्षेत्र के भोजगढ़ में बनेगा वन्यजीव रेस्क्यू सेंटर

झुंझुनूं जिले में वन्यजीव संरक्षण की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाया गया है। मनसा माता वन क्षेत्र के भोजगढ़ में वन्यजीवों के लिए रेस्क्यू सेंटर का निर्माण कार्य शुरू हो गया है। इसके पूरा होने के बाद जिले में पैंथर सहित अन्य हिंसक वन्यजीवों के रेस्क्यू के लिए जयपुर से टीम बुलाने की मजबूरी समाप्त हो जाएगी। झुंझुनूं जिले में लगभग 405 वर्ग किलोमीटर वन क्षेत्र है तथा खेतड़ीबांसियाल क्षेत्र में पैंथर सफारी भी संचालित है। इसके बावजूद जिले में अब तक वन्यजीव रेस्क्यू के लिए न तो स्थाई पशु चिकित्सक उपलब्ध था और न ही रेस्क्यू वाहन, गन अथवा प्रशिक्षित स्टाफ। ऐसी स्थिति में जब भी पैंथर या अन्य हिंसक जानवर आबादी क्षेत्र में प्रवेश करते थे, तो करीब 250 किलोमीटर दूर जयपुर से रेस्क्यू टीम बुलानी पड़ती थी, जिससे किसी भी बड़े हादसे की आशंका बनी रहती थी।