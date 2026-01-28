Camel smuggling : ठूंस-ठूंसकर भरे तीन ऊंट, एक का पैर टूटा… पीछा करने पर चालक ने मारी टक्कर

खेतड़ी उपखंड के खरखड़ा गांव में मंगलवार को ऊंट तस्करी का सनसनीखेज मामला सामने आया। जिसने इंसानियत को शर्मसार कर दिया। एक पिकअप वाहन में तीन ऊंटों को बेहद अमानवीय तरीके से ठूंस-ठूंसकर ले जाया जा रहा था। गो रक्षा दल के युवकों ने जब वाहन का पीछा कर उसे रोकने की कोशिश की तो चालक ने जानबूझकर टक्कर मार दी। हादसे के बाद जब वाहन की तलाशी ली गई, तो एक ऊंट का पैर टूटा हुआ मिला। सूचना मिलने पर गो रक्षा दल के कार्यकर्ता तुरंत हरकत में आए और संदिग्ध पिकअप का पीछा किया। खरखड़ा गोशाला के पास वाहन को रोकने का प्रयास किया गया, लेकिन चालक ने पीछा कर रही गाड़ी को टक्कर मार दी। टक्कर इतनी जोरदार थी कि पिकअप अनियंत्रित होकर रुक गई और उसका एक शीशा टूट गया।
वाहन की तलाशी लेने पर अंदर का नजारा देखकर हर कोई सन्न रह गया। तीन ऊंटों को बेरहमी से एक-दूसरे पर लादकर बैठाया गया था। जब ऊंटों को नीचे उतारकर जांच की गई, तो उनमें से एक ऊंट का पैर टूटा हुआ पाया गया। घायल ऊंट दर्द से तड़प रहा था।
घटना की सूचना तुरंत खेतड़ी नगर पुलिस को दी गई। पुलिस मौके पर पहुंची और तीनों ऊंटों को सुरक्षित खरखड़ा गोशाला के सुपुर्द किया। पिकअप चालक को हिरासत में लेकर थाने ले जाया गया, जहां उससे पूछताछ की जा रही है। गो रक्षा दल के कार्यकर्ताओं ने चौंकाने वाला खुलासा करते हुए बताया कि यही पिकअप वाहन करीब एक माह पहले भी गो तस्करी के मामले में पकड़ा जा चुका है। इसके बावजूद उसी वाहन से दोबारा ऊंटों की तस्करी की जा रही थी। गो रक्षकों ने पूरे नेटवर्क की गहन जांच की मांग की है। गो रक्षकों ने बताया कि घायल ऊंट को प्राथमिक उपचार के बाद बेहतर इलाज के लिए खानपुर महाराणा ले जाया जाएगा।
खेतड़ी नगर थानाधिकारी राकेश यादव ने बताया कि पशु क्रूरता अधिनियम के तहत पिकअप वाहन को जब्त कर लिया गया है। सलूम्बा (मेवात) निवासी चालक मुबारक खान को गिरफ्तार किया गया है। आरोपी से पूछताछ की जा रही है कि ऊंटों को कहां और किस उद्देश्य से ले जाया जा रहा था।
