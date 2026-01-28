Camel smuggling : ठूंस-ठूंसकर भरे तीन ऊंट, एक का पैर टूटा… पीछा करने पर चालक ने मारी टक्कर

खेतड़ी उपखंड के खरखड़ा गांव में मंगलवार को ऊंट तस्करी का सनसनीखेज मामला सामने आया। जिसने इंसानियत को शर्मसार कर दिया। एक पिकअप वाहन में तीन ऊंटों को बेहद अमानवीय तरीके से ठूंस-ठूंसकर ले जाया जा रहा था। गो रक्षा दल के युवकों ने जब वाहन का पीछा कर उसे रोकने की कोशिश की तो चालक ने जानबूझकर टक्कर मार दी। हादसे के बाद जब वाहन की तलाशी ली गई, तो एक ऊंट का पैर टूटा हुआ मिला। सूचना मिलने पर गो रक्षा दल के कार्यकर्ता तुरंत हरकत में आए और संदिग्ध पिकअप का पीछा किया। खरखड़ा गोशाला के पास वाहन को रोकने का प्रयास किया गया, लेकिन चालक ने पीछा कर रही गाड़ी को टक्कर मार दी। टक्कर इतनी जोरदार थी कि पिकअप अनियंत्रित होकर रुक गई और उसका एक शीशा टूट गया।