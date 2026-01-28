Jhunjhunu news : 3.78 करोड़ का टेंडर, फिर भी डोर-टू-डोर कचरा संग्रहण बेपटरी

शहर में डोर-टू-डोर कचरा संग्रहण की व्यवस्था को लेकर किए गए दावे पूरी तरह फेल हो चुके हैं। नगर परिषद ने वित्तीय वर्ष में 3.78 करोड़ रुपए का टेंडर कंपनी को दिया है। कंपनी की जिम्मेदारी शहर में घर-घर से कचरा उठाने की है। इसके लिए कंपनी के पास 36 ऑटो टिपर उपलब्ध बताए जा रहे हैं, लेकिन हकीकत यह है कि ये गाड़ियां अधिकांश वार्डों में नजर ही नहीं आतीं। स्थानीय लोगों का कहना है कि कई इलाकों में कचरा उठाने वाली गाड़ी कई-कई दिनों तक नहीं आती। मजबूरी में लोग घरों के बाहर, सड़कों किनारे या खाली भूखंडों में कचरा डाल रहे हैं, जिससे गंदगी और बदबू फैल रही है। नगर परिषद के पास दस ऑटो टिपर हैं।