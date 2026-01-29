राजस्थान में ऊंटों की तस्करी का खुलासा, पैर-मुंह बांधकर ठूंसे थे आठ ऊंट, ग्रामीणों ने पकड़ा

रॉयल्टी नाके पर कार्यरत दिनेश कुमार राजोता ने बताया कि तड़के करीब तीन बजे एक मिनी ट्रक नाके की ओर आया। जब ट्रक को रुकवाने का प्रयास किया गया तो चालक ने वाहन की रफ्तार बढ़ा दी। संदेह होने पर ग्रामीणों ने ट्रक का पीछा किया। पीछा करने के दौरान देखा गया कि ट्रक का पिछला डाला खुला हुआ था, जिसमें ऊंट भरे थे। गोठड़ा स्टैंड के पास ट्रक को रुकवाकर तलाशी ली गई, जहां ऊंट तस्करी का खुलासा हुआ।