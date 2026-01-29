29 जनवरी 2026,

गुरुवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

T-20 World Cup

Budget 2026

Magh Mela 2026

UGC विवाद

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

झुंझुनू

राजस्थान में ऊंटों की तस्करी का खुलासा, पैर-मुंह बांधकर ठूंसे थे आठ ऊंट, ग्रामीणों ने पकड़ा

खेतड़ीनगर क्षेत्र में ऊंट तस्करी का एक और मामला सामने आया है। ढाणी भरगडान के पास गुरुवार तड़के रॉयल्टी नाके के समीप ग्रामीणों ने ऊंटों से भरे एक मिनी ट्रक को पकड़कर पुलिस के हवाले किया।

2 min read
Google source verification

झुंझुनू

image

kamlesh sharma

Jan 29, 2026

गाड़ी में ठुस ठूस कर भरे हुए ऊंट: फोटो पत्रिका

झुंझुनूं। खेतड़ीनगर क्षेत्र में ऊंट तस्करी का एक और मामला सामने आया है। ढाणी भरगडान के पास गुरुवार तड़के रॉयल्टी नाके के समीप ग्रामीणों ने ऊंटों से भरे एक मिनी ट्रक को पकड़कर पुलिस के हवाले किया। मिनी ट्रक में अमानवीय तरीके से आठ ऊंटों को ठूंस-ठूंसकर भर रखा था। सभी ऊंटों के पैर और मुंह बांध रखे थे। पुलिस ने चालक को गिरफ्तार कर लिया है।

रॉयल्टी नाके पर कार्यरत दिनेश कुमार राजोता ने बताया कि तड़के करीब तीन बजे एक मिनी ट्रक नाके की ओर आया। जब ट्रक को रुकवाने का प्रयास किया गया तो चालक ने वाहन की रफ्तार बढ़ा दी। संदेह होने पर ग्रामीणों ने ट्रक का पीछा किया। पीछा करने के दौरान देखा गया कि ट्रक का पिछला डाला खुला हुआ था, जिसमें ऊंट भरे थे। गोठड़ा स्टैंड के पास ट्रक को रुकवाकर तलाशी ली गई, जहां ऊंट तस्करी का खुलासा हुआ।

सूचना मिलने पर खेतड़ीनगर पुलिस मौके पर पहुंची और घटनास्थल का मौका मुआयना किया। ग्रामीणों की मौजूदगी में ट्रक में भरे सभी आठ ऊंटों को सुरक्षित नीचे उतारकर मुक्त कराया गया। ट्रक में सवार युवक को हिरासत में लेकर पूछताछ के लिए थाने ले जाया गया।

एक लाख 86 हजार रुपए खरीदे

थानाधिकारी राकेश कुमार ने बताया कि पकड़ा गया ट्रक चालक फिरोजपुर झिरका (नूंह, मेवात) निवासी शाहरुख है। पूछताछ में उसने बताया कि नागौर से ढाढन थाना बड़कली निवासी सलीम से छह मादा और दो नर ऊंट एक लाख 86 हजार रुपए में खरीदकर सलम्बा बुचड़खाने, नूंह (मेवात) लेकर जा रहा था। आरोपी चालक को गिरफ्तार कर लिया गया है और मामले की गहन जांच की जा रही है।

एक दिन पहले ले जाए जा रहे थे तीन ऊंट

गौरतलब है कि इससे एक दिन पहले बुधवार को भी खरखड़ा ग्राम पंचायत की किरो की ढाणी के पास ऊंट तस्करी का मामला सामने आया था, जहां एक पिकअप वाहन से तीन ऊंटों को छुड़वाया गया था। उस मामले में सलूम्बा (मेवात) निवासी चालक मुबारक खान को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया गया, जहां से उसे दो दिन के पुलिस रिमांड पर भेजा गया।

ये भी पढ़ें

झुंझुनूं क्राइम : महिला की नृशंस हत्या के मामले में पुलिस का सनसनीखेज खुलासा, सामने आई यह वजह
झुंझुनू
jhunjhunu murder

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Published on:

29 Jan 2026 07:14 pm

Hindi News / Rajasthan / Jhunjhunu / राजस्थान में ऊंटों की तस्करी का खुलासा, पैर-मुंह बांधकर ठूंसे थे आठ ऊंट, ग्रामीणों ने पकड़ा
Story Loader

बड़ी खबरें

View All

झुंझुनू

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

Jhunjhunu news : 3.78 करोड़ का टेंडर, फिर भी डोर-टू-डोर कचरा संग्रहण बेपटरी

झुंझुनू

Camel smuggling : ठूंस-ठूंसकर भरे तीन ऊंट, एक का पैर टूटा… पीछा करने पर चालक ने मारी टक्कर

झुंझुनू

Jhunjhunu news: लहलाती फसलों पर चला प्रशासन का बुलडोजर

झुंझुनू

Murder : विदेश जाने के लिए चाहिए था पैसा, चुराने के लिए हवेली में घुसा और कर दी महिला की हत्या

झुंझुनू

झुंझुनूं क्राइम : महिला की नृशंस हत्या के मामले में पुलिस का सनसनीखेज खुलासा, सामने आई यह वजह

jhunjhunu murder
झुंझुनू
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Budget 2026

T20 World Cup 2026

UGC विवाद

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.