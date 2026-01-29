राजस्थान में ऊंटों की तस्करी का खुलासा, पैर-मुंह बांधकर ठूंसे थे आठ ऊंट, ग्रामीणों ने पकड़ा

गाड़ी में ठुस ठूस कर भरे हुए ऊंट: फोटो पत्रिका
झुंझुनूं। खेतड़ीनगर क्षेत्र में ऊंट तस्करी का एक और मामला सामने आया है। ढाणी भरगडान के पास गुरुवार तड़के रॉयल्टी नाके के समीप ग्रामीणों ने ऊंटों से भरे एक मिनी ट्रक को पकड़कर पुलिस के हवाले किया। मिनी ट्रक में अमानवीय तरीके से आठ ऊंटों को ठूंस-ठूंसकर भर रखा था। सभी ऊंटों के पैर और मुंह बांध रखे थे। पुलिस ने चालक को गिरफ्तार कर लिया है।
रॉयल्टी नाके पर कार्यरत दिनेश कुमार राजोता ने बताया कि तड़के करीब तीन बजे एक मिनी ट्रक नाके की ओर आया। जब ट्रक को रुकवाने का प्रयास किया गया तो चालक ने वाहन की रफ्तार बढ़ा दी। संदेह होने पर ग्रामीणों ने ट्रक का पीछा किया। पीछा करने के दौरान देखा गया कि ट्रक का पिछला डाला खुला हुआ था, जिसमें ऊंट भरे थे। गोठड़ा स्टैंड के पास ट्रक को रुकवाकर तलाशी ली गई, जहां ऊंट तस्करी का खुलासा हुआ।
सूचना मिलने पर खेतड़ीनगर पुलिस मौके पर पहुंची और घटनास्थल का मौका मुआयना किया। ग्रामीणों की मौजूदगी में ट्रक में भरे सभी आठ ऊंटों को सुरक्षित नीचे उतारकर मुक्त कराया गया। ट्रक में सवार युवक को हिरासत में लेकर पूछताछ के लिए थाने ले जाया गया।
थानाधिकारी राकेश कुमार ने बताया कि पकड़ा गया ट्रक चालक फिरोजपुर झिरका (नूंह, मेवात) निवासी शाहरुख है। पूछताछ में उसने बताया कि नागौर से ढाढन थाना बड़कली निवासी सलीम से छह मादा और दो नर ऊंट एक लाख 86 हजार रुपए में खरीदकर सलम्बा बुचड़खाने, नूंह (मेवात) लेकर जा रहा था। आरोपी चालक को गिरफ्तार कर लिया गया है और मामले की गहन जांच की जा रही है।
गौरतलब है कि इससे एक दिन पहले बुधवार को भी खरखड़ा ग्राम पंचायत की किरो की ढाणी के पास ऊंट तस्करी का मामला सामने आया था, जहां एक पिकअप वाहन से तीन ऊंटों को छुड़वाया गया था। उस मामले में सलूम्बा (मेवात) निवासी चालक मुबारक खान को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया गया, जहां से उसे दो दिन के पुलिस रिमांड पर भेजा गया।
