Jhunjhunu news: लहलाती फसलों पर चला प्रशासन का बुलडोजर

झुंझुनूं. काटली नदी के बहाव क्षेत्र में किए गए अतिक्रमण के खिलाफ प्रशासन ने मंगलवार को बड़ी कार्रवाई की। झुंझुनूं क्षेत्र की केड व भाटीवाड़ ग्राम पंचायतों के अंतर्गत आने वाले राजस्व गांव खटकड़, नंगली निर्वाण, केड और बास बिसना में गैर मुमकिन नदी भूमि पर बोई गई फसलों को जेसीबी व ट्रैक्टर से नष्ट कर बहाव क्षेत्र को खाली कराया गया। यह कार्रवाई गुढ़ागौड़जी तहसीलदार कुलदीप भाटी के नेतृत्व में की गई। सुबह करीब 10 बजे शुरू हुई कार्रवाई शाम 6 बजे तक लगातार चली। प्रशासन ने नदी भूमि पर किए गए अतिक्रमण को हटाते हुए गेहूं, चना, सरसों और मसूर की फसलों को खुर्द-बुर्द किया।