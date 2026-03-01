झुंझुनूं में बदला मौसम का मिजाज: गर्जना के साथ बारिश, अगले दो दिन के लिए चेतावनी, किसानों के लिए एडवाइजरी

जिला मुख्यालय सहित आसपास के ग्रामीण क्षेत्रों में करीब आधे घंटे तक रुक-रुक कर बारिश होती रही। इस दौरान कई इलाकों में बादलों की गड़गड़ाहट से लोग सहम गए। हालांकि बारिश अधिक देर तक नहीं चली और कुछ समय बाद मौसम फिर से शांत हो गया। मंडावा क्षेत्र समेत जिले के अन्य स्थानों पर भी हल्की बारिश और बूंदाबांदी दर्ज की गई। शाम करीब पांच बजे के आसपास कुछ क्षेत्रों में फिर से हल्की बूंदाबांदी का दौर देखने को मिला।