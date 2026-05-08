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झुंझुनू

Jhunjhunu News : पिता की मौत ‘छिपाई’, खाते से निकाली ‘गाढ़ी कमाई’, जानें कैसे हुआ कलयुगी बेटे के ‘लालच’ का भंडाफोड़?

झुंझुनूं के बुहाना में एक कलयुगी बेटे ने पिता की मौत के बाद भी बैंक को सूचना नहीं दी और एटीएम के जरिए चुपके से 86 हजार रुपये निकाल लिए।

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झुंझुनू

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Nakul Devarshi

May 08, 2026

Fraud - Demo PIC

Fraud - Demo PIC

राजस्थान के शेखावाटी अंचल से एक ऐसा मामला सामने आया है जिसने रिश्तों की गरिमा को तार-तार कर दिया है। झुंझुनूं जिले के बुहाना थाना इलाके के सागा गांव में एक बेटे ने अपने ही दिवंगत पिता के बैंक खाते में सेंध लगा दी। पिता दुनिया छोड़कर चले गए, लेकिन बेटे की नजर उनकी 'पूंजी' पर टिकी रही। मौत की खबर बैंक से छिपाकर एटीएम के जरिए किश्तों में पैसे निकालने का यह सनसनीखेज मामला अब पुलिस की फाइलों तक पहुँच गया है।

'गुप्त' ट्रांजेक्शन, खुला राज!

यह पूरी कहानी सागा निवासी अजय कुमार शर्मा की शिकायत के बाद सामने आई। अजय के पिता रामनिवास शर्मा का खाता भारतीय स्टेट बैंक (SBI) की बुहाना शाखा में था। पिता के निधन के बाद नियमानुसार खाते को फ्रीज किया जाना चाहिए था, लेकिन यहाँ खेल कुछ और ही चल रहा था।

  • किराया और सम्मान निधि: रामनिवास जी के खेत में एक मोबाइल टावर लगा था, जिसका किराया नियमित रूप से खाते में आ रहा था। साथ ही, सरकार की ओर से मिलने वाली 'किसान सम्मान निधि' की राशि भी जमा हो रही थी।
  • भाई का विश्वासघात: बड़े भाई अजय कुमार का आरोप है कि उसके छोटे भाई संजय कुमार शर्मा ने पिता की मृत्यु की जानकारी जानबूझकर बैंक को नहीं दी।

एटीएम से 86,324 की 'सफाई

आरोपी संजय कुमार के पास पिता का एटीएम कार्ड था। जैसे ही खाते में मोबाइल टावर का किराया या सरकारी मदद आती, संजय चुपके से एटीएम बूथ पहुँचता और पैसे निकाल लेता।

धोखाधड़ी का आंकड़ा: पुलिस जांच में सामने आया है कि आरोपी ने कुल 86,324 रुपये खाते से पार कर दिए।

आईटी एक्ट का शिकंजा: बैंक को अंधेरे में रखकर और डिजिटल माध्यम का गलत इस्तेमाल करने के कारण पुलिस ने इस मामले में 'आईटी एक्ट' की गंभीर धाराएं भी जोड़ी हैं।

    कोर्ट की चौखट और पुलिस एक्शन

    जब अजय कुमार को अपने छोटे भाई की इस काली करतूत का पता चला, तो उसने पहले परिवार में बात की, लेकिन जब बात नहीं बनी तो उसे कानून का दरवाजा खटखटाना पड़ा।

    • इस्तगासा के जरिए मामला: सीधे पुलिस स्टेशन में सुनवाई न होने पर परिवादी ने कोर्ट की शरण ली। कोर्ट के आदेश पर अब बुहाना पुलिस ने संजय कुमार के खिलाफ धोखाधड़ी का मामला दर्ज किया है।
    • महिला थाना प्रभारी के हाथ में कमान: इस संवेदनशील और जटिल मामले की जांच बुहाना थाना प्रभारी बिमला बुडानिया को सौंपी गई है। पुलिस अब बैंक से सीसीटीवी फुटेज और ट्रांजेक्शन डिटेल्स निकलवा रही है।

    रिश्तों में 'सेंध' और डिजिटल सतर्कता का सबक

    यह घटना राजस्थान के ग्रामीण इलाकों में एक बड़ी समस्या की ओर इशारा करती है। अक्सर लोग बुजुर्गों के एटीएम कार्ड और पिन अपने पास रखते हैं, जिसका दुरुपयोग मौत के बाद संपत्ति विवाद में किया जाता है।

    • बैंक को सूचना जरूरी: किसी भी खाताधारक की मृत्यु के बाद कानूनी वारिसों की यह पहली जिम्मेदारी है कि वे मृत्यु प्रमाण पत्र के साथ बैंक को सूचित करें।
    • कानूनी सजा: बैंक से तथ्य छुपाकर पैसे निकालना 'जालसाजी' की श्रेणी में आता है, जिसमें जेल की सजा का प्रावधान है।

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    Updated on:

    08 May 2026 02:41 pm

    Published on:

    08 May 2026 02:40 pm

    Hindi News / Rajasthan / Jhunjhunu / Jhunjhunu News : पिता की मौत ‘छिपाई’, खाते से निकाली ‘गाढ़ी कमाई’, जानें कैसे हुआ कलयुगी बेटे के ‘लालच’ का भंडाफोड़?

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