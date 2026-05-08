Jhunjhunu News : पिता की मौत ‘छिपाई’, खाते से निकाली ‘गाढ़ी कमाई’, जानें कैसे हुआ कलयुगी बेटे के ‘लालच’ का भंडाफोड़?

Fraud - Demo PIC
राजस्थान के शेखावाटी अंचल से एक ऐसा मामला सामने आया है जिसने रिश्तों की गरिमा को तार-तार कर दिया है। झुंझुनूं जिले के बुहाना थाना इलाके के सागा गांव में एक बेटे ने अपने ही दिवंगत पिता के बैंक खाते में सेंध लगा दी। पिता दुनिया छोड़कर चले गए, लेकिन बेटे की नजर उनकी 'पूंजी' पर टिकी रही। मौत की खबर बैंक से छिपाकर एटीएम के जरिए किश्तों में पैसे निकालने का यह सनसनीखेज मामला अब पुलिस की फाइलों तक पहुँच गया है।
यह पूरी कहानी सागा निवासी अजय कुमार शर्मा की शिकायत के बाद सामने आई। अजय के पिता रामनिवास शर्मा का खाता भारतीय स्टेट बैंक (SBI) की बुहाना शाखा में था। पिता के निधन के बाद नियमानुसार खाते को फ्रीज किया जाना चाहिए था, लेकिन यहाँ खेल कुछ और ही चल रहा था।
आरोपी संजय कुमार के पास पिता का एटीएम कार्ड था। जैसे ही खाते में मोबाइल टावर का किराया या सरकारी मदद आती, संजय चुपके से एटीएम बूथ पहुँचता और पैसे निकाल लेता।
धोखाधड़ी का आंकड़ा: पुलिस जांच में सामने आया है कि आरोपी ने कुल 86,324 रुपये खाते से पार कर दिए।
आईटी एक्ट का शिकंजा: बैंक को अंधेरे में रखकर और डिजिटल माध्यम का गलत इस्तेमाल करने के कारण पुलिस ने इस मामले में 'आईटी एक्ट' की गंभीर धाराएं भी जोड़ी हैं।
जब अजय कुमार को अपने छोटे भाई की इस काली करतूत का पता चला, तो उसने पहले परिवार में बात की, लेकिन जब बात नहीं बनी तो उसे कानून का दरवाजा खटखटाना पड़ा।
यह घटना राजस्थान के ग्रामीण इलाकों में एक बड़ी समस्या की ओर इशारा करती है। अक्सर लोग बुजुर्गों के एटीएम कार्ड और पिन अपने पास रखते हैं, जिसका दुरुपयोग मौत के बाद संपत्ति विवाद में किया जाता है।
बड़ी खबरेंView All
झुंझुनू
राजस्थान न्यूज़
ट्रेंडिंग