Jhunjhunu News : पिता की मौत ‘छिपाई’, खाते से निकाली ‘गाढ़ी कमाई’, जानें कैसे हुआ कलयुगी बेटे के ‘लालच’ का भंडाफोड़?

राजस्थान के शेखावाटी अंचल से एक ऐसा मामला सामने आया है जिसने रिश्तों की गरिमा को तार-तार कर दिया है। झुंझुनूं जिले के बुहाना थाना इलाके के सागा गांव में एक बेटे ने अपने ही दिवंगत पिता के बैंक खाते में सेंध लगा दी। पिता दुनिया छोड़कर चले गए, लेकिन बेटे की नजर उनकी 'पूंजी' पर टिकी रही। मौत की खबर बैंक से छिपाकर एटीएम के जरिए किश्तों में पैसे निकालने का यह सनसनीखेज मामला अब पुलिस की फाइलों तक पहुँच गया है।