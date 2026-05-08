Rajasthan: देश के लिए कारगिल युद्ध में लिया था हिस्सा…13 साल से जंजीर में बांधकर रख रहे घरवाले, रुला देगी ये स्टोरी

Real Life Emotional Story: राजस्थान के झुंझुनूं जिले के सूरजगढ़ बलौदा निवासी शंकर सिंह की कहानी बेहद दर्दनाक और सोचने पर मजबूर कर देने वाली है। कारगिल युद्ध में देश की सेवा करने वाले शंकर सिंह पिछले 27 वर्षों से मानसिक बीमारी से जूझ रहे हैं। परिजनों के अनुसार युद्ध से लौटने के बाद उनकी मानसिक स्थिति धीरे-धीरे बिगड़ती चली गई। शुरुआत में परिवार ने इसे सामान्य तनाव समझा लेकिन समय के साथ उनका व्यवहार अनियंत्रित होने लगा। हालात इतने खराब हो गए कि बीते 13 साल से परिवार उन्हें जंजीरों में बांधकर रखने को मजबूर है ताकि वे खुद को या दूसरों को नुकसान न पहुंचा सकें।