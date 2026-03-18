Rajasthan: भाजपा के पूर्व जिला उपाध्यक्ष के बेटे को जान से मारने की धमकी, 11 लाख की रंगदारी मांगी

चिड़ावा (झुंझुनूं)। भाजपा के पूर्व जिला उपाध्यक्ष व पूर्व पार्षद ललित भगेरिया के पुत्र नीरज भगेरिया से व्हाट्सएप कॉल और मैसेज के जरिए 11 लाख रुपए की रंगदारी मांगने का मामला सामने आया है। रंगदारी नहीं देने पर नीरज को गोली मारने की सीधी धमकी दी गई है। मामले के सामने आने के बाद पुलिस टीमें जांच में जुट गई हैं। पुलिस ने कुछ संदिग्धों को हिरासत में लेकर उनसे गहन पूछताछ शुरू कर दी है।