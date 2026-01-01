Jhunjhunu News: काटली नदी क्षेत्र में अवैध फसल पर कार्रवाई, 350 बीघा पर जेसीबी व ट्रैक्टर चलाया

गुढ़ागौड़जी तहसीलदार कुलदीप भाटी के नेतृत्व में क्षेत्र के नाटास व शीथल ग्राम पंचायत के रामलालपुरा में काटली नदी के बहाव क्षेत्र में अतिक्रमण कर बोई गई चना, सरसों, तारामीरा सहित अन्य फसलों पर प्रशासन ने जेसीबी व ट्रैक्टर चलाया।