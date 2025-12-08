Rajasthan: गुजरात की महिला डॉक्टर की हत्या का बनाया प्लान, 15 लाख की सुपारी ली, झुंझुनूं से 6 गिरफ्तार

फोटो पत्रिका नेटवर्क
झुंझुनूं। गुजरात के वडोदरा की एक महिला डॉक्टर की हत्या की साजिश रच रहे छह आरोपियों को झुंझुनूं पुलिस ने गिरफ्तार किया है। हत्या के लिए 15 लाख रुपए की सुपारी ली गई थी। आरोपियों के पास यूपी से खरीदी गई एक विदेशी पिस्टल, सात जिंदा व चार खाली कारतूस भी जब्त किए गए हैं।
पुलिस अधीक्षक बृजेश ज्योति उपाध्याय ने बताया कि 21 नवम्बर को लीखवा में शराब ठेके पर रंगदारी के लिए फायरिंग की गई थी। पुलिस जांच में सामने आया कि फायरिंग में हिमांशु जाट निवासी नरहड़ शामिल था। उसे गिरफ्तार कर पूछताछ की गई तो चौंकाने वाले खुलासे हुए। उसने पुलिस को बताया कि उनका अगला लक्ष्य वडोदरा की महिला डॉक्टर की हत्या करना था। इसके बाद पुलिस और सतर्क हो गई। गहन जांच की गई तो परतें खुलती गई।
आरोपी अनुज शर्मा गुजरात में काम करता है। वहीं उसे एक व्यक्ति ने महिला डॉक्टर की हत्या कराने के लिए 15 लाख रुपए देने का ऑफर दिया। अनुज ने यह काम करने के लिए लीखवा निवासी सचिन मेघवाल और भूपेन्द्र मेघवाल से सम्पर्क किया। इसके बाद पांथड़िया निवासी मनोज वाल्मीकि और आकाश वाल्मीकि को भी इस घटना में शामिल कर लिया। आरोपी हिमांशु और सचिन ने एक लाख रुपए लेकर यूपी से हथियार खरीद लिए। यह राशि उनके खाते में ट्रांसफर की गई थी।
हथियार मिलने के बाद हिमांशु, आकाश उर्फ बिट्टू, मनोज मेघवाल और सचिन मेघवाल, मनोज की कार से गुजरात पहुंचे, जहां अनुज पहले मौजूद था। उसने उन्हें महिला डॉक्टर की फोटो और स्थान दिखाया। इसके बाद आरोपियों ने रेकी कर आने-जाने के रास्ते देखे, लेकिन इलाके में सुरक्षा व्यवस्था और सीसीटीवी कैमरे होने से आरोपी डर गए और नया प्लान बनाया और वापस झुंझुनूं लौट आए।
गांव लौटने पर अनुज और सुपारी देने वाले अन्य लोग हत्या करने के लिए दबाव बनाने लगे। इसी बीच आरोपी हिमांशु और सचिन ने अपने दोस्त की शादी के बाद हत्या करने की योजना बनाई। इस दौरान अक्षय पंडित निवासी फरमाना (हरियाणा) अपने गांव में ठेके पर फायरिंग कर फरार हो गया था। फरारी काटने के लिए गांव नरहड़ आ गया। बाद में सभी ने मिलकर 21 नवंबर को लीखवा ठेके पर फायरिंग की।
-मनोज मेघवाल पुत्र रामकरण,निवासी पांथडिया, 30 वर्ष
-आकाश उर्फ बिटटू पुत्र सुरेश कुमार,निवासी पांथडिया, 21 वर्ष
-सचिन ऊर्फ कालु पुत्र विजेन्द्र सिंह ऊर्फ बंशी,निवासी लीखवा, 24 वर्ष
-हिमांशु जाट पुत्र प्रभुदयाल, निवासी नरहड़, 19 वर्ष
-भूपेन्द्र कुमार पुत्र सुरेश कुमार,निवासी लीखवा, 20 वर्ष
-अनुज शर्मा पुत्र महावीर प्रसाद,निवासी पिलोद, 22 वर्ष
