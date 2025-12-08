Rajasthan: गुजरात की महिला डॉक्टर की हत्या का बनाया प्लान, 15 लाख की सुपारी ली, झुंझुनूं से 6 गिरफ्तार

आरोपी अनुज शर्मा गुजरात में काम करता है। वहीं उसे एक व्यक्ति ने महिला डॉक्टर की हत्या कराने के लिए 15 लाख रुपए देने का ऑफर दिया। अनुज ने यह काम करने के लिए लीखवा निवासी सचिन मेघवाल और भूपेन्द्र मेघवाल से सम्पर्क किया। इसके बाद पांथड़िया निवासी मनोज वाल्मीकि और आकाश वाल्मीकि को भी इस घटना में शामिल कर लिया। आरोपी हिमांशु और सचिन ने एक लाख रुपए लेकर यूपी से हथियार खरीद लिए। यह राशि उनके खाते में ट्रांसफर की गई थी।