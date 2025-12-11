11 दिसंबर 2025,

गुरुवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

शीतकालीन सत्र 2025

प्रधानमंत्री मोदी

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

झुंझुनू

झुंझुनूं: शराब ठेका समेत 70 अतिक्रमण पर चला पीला पंजा, भारी पुलिस फोर्स के साथ राजस्व विभाग ने की बड़ी कार्रवाई

झुंझुनूं जिले के उदयपुरवाटी और झुंझुनूं तहसील क्षेत्र में राजस्व और पुलिस विभाग की टीम ने गुरुवार को बड़ी कार्रवाई की। दोनों तहसील क्षेत्रों के कुल 70 अतिक्रमण पर बुलडोजर चलाकर जमींदोज कर दिया गया।

2 min read
Google source verification

झुंझुनू

image

Kamal Mishra

Dec 11, 2025

Jhunjhunu Bulldozer action

फोटो-पत्रिका

झुंझुनूं। प्रशासन ने गुरुवार को काटली नदी के बहाव क्षेत्र को अतिक्रमणमुक्त करने के लिए बड़ी कार्रवाई की। उदयपुरवाटी व झुंझुनूं तहसील क्षेत्र के बाघोली, काटलीपुरा और भड़ौंदा कलां में राजस्व-पुलिस की संयुक्त टीम ने बड़ी संख्या में अतिक्रमण हटाए। इस दौरान कई पक्की दुकानें, निर्माणाधीन ढांचे, खेतिहर भूखंडों पर कब्जे और शराब के ठेके को हटाया गया।

झुंझुनूं तहसीलदार महेंद्र मूंड ने बताया कि भड़ौंदा कलां में 36 अतिक्रमण हटाए गए। कार्रवाई के दौरान बगड़ थाना प्रभारी हरजिंदर सिंह, नायब तहसीलदार अभिषेक मीणा, पुलिस व राजस्व टीम मौजूद रही।

34 अतिक्रमण चिह्नित, 20 कृषि भूमि पर

काटलीपुरा और बाघोली में नदी बहाव क्षेत्र में 34 अतिक्रमण चिह्नित थे, जिनमें 20 कृषि भूमि पर और 14 व्यावसायिक व आवासीय श्रेणी के थे। कार्रवाई के दौरान इन्हें चरणबद्ध तरीके से हटाया गया।

बाघोली में पक्की दुकानें भी जमींदोज

पचलंगी क्षेत्र में उदयपुरवाटी तहसीलदार झुंडाराम कुड़ी के नेतृत्व में बाघोली गांव में चिन्हित 13 पक्की दुकानें और 7 निर्माणाधीन दुकानें जेसीबी से हटाई गईं। काटलीपुरा, पचलंगी में नदी बहाव क्षेत्र में बने एक मकान को भी ध्वस्त किया गया। कंटेनर व लकड़ी की स्टॉल लोग पहले ही हटा चुके थे।

शराब ठेका भी ढहाया

कार्रवाई के दौरान पता चला कि नदी बहाव क्षेत्र में आबकारी विभाग द्वारा आवंटित शराब का ठेका भी अतिक्रमण की दुकान में चल रहा था। टीम ने दुकान ढहाकर ठेके को भी हटवा दिया।

पत्रिका ने चलाया था अभियान

राजस्थान पत्रिका ने ‘काटली नदी करे पुकार, मुझे बचाओ सरकार’ के नाम से अभियान चलाया। इसके बाद एनजीटी ने जल संसाधन विभाग से नदी का दोबारा सर्वे कराया, जिसमें 115 किमी लंबी काटली नदी में कुल 362 अतिक्रमण चिन्हित किए गए। इनमें 329 अतिक्रमण झुंझुनूं और 33 चूरू में पाए गए।

बार-बार नोटिस के बाद भी नहीं हटे अतिक्रमण

राजस्व विभाग ने करीब 25 दिन पहले नोटिस दिए और बाद में 2 दिन की अंतिम मोहलत भी दी, लेकिन किसी ने निर्माण नहीं हटाया। इस पर राजस्थान पत्रिका ने सोमवार के अंक में खबर प्रकाशित की। इसके अगले ही दिन राजस्व टीम मौके पर पहुंची और अतिक्रमण चिन्हित किए।

ये भी पढ़ें

Farmer Protest: हनुमानगढ़ में एथेनॉल फैक्ट्री को लेकर विवाद गहराया, कांग्रेस विधायक समेत 40 लोग हिरासत में लिए गए
हनुमानगढ़
Hanumangarh Protest

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Updated on:

11 Dec 2025 09:35 pm

Published on:

11 Dec 2025 09:34 pm

Hindi News / Rajasthan / Jhunjhunu / झुंझुनूं: शराब ठेका समेत 70 अतिक्रमण पर चला पीला पंजा, भारी पुलिस फोर्स के साथ राजस्व विभाग ने की बड़ी कार्रवाई

बड़ी खबरें

View All

झुंझुनू

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

Rajasthan: राजस्थान में कुंभाराम लिफ्ट कैनाल प्रोजेक्ट को लेकर आई बड़ी खबर, जानिए कब बुझेगी ग्रामीणों की ‘प्यास’

Kumbharam Lift Canal Project
झुंझुनू

अब हटेंगे अतिक्रमण, प्रशासन ने दो दिन की दी मोहलत

झुंझुनू

Rajasthan: ‘हैलो… मैं मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा बोल रहा हूं’ फोन पर आवाज आई और परिवादी को दो घंटे में मिल गई राहत

CM Bhajanlal Sharma news
झुंझुनू

Rajasthan Crime: ‘प्रेमी से तेरा करवा दूंगी मर्डर’, पत्नी की धमकियों से परेशान पति ने की आत्महत्या, दोनों गिरफ्तार

husband suicide, Jhunjhunu husband suicide, husband suicide in Rajasthan, wife lover arrested, wife lover arrested in Jhunjhunu, wife lover arrested in Rajasthan, Jhunjhunu crime news
झुंझुनू

Rajasthan: गुजरात की महिला डॉक्टर की हत्या का बनाया प्लान, 15 लाख की सुपारी ली, झुंझुनूं से 6 गिरफ्तार

झुंझुनू
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Parliament Winter Session

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.