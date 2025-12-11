झुंझुनूं: शराब ठेका समेत 70 अतिक्रमण पर चला पीला पंजा, भारी पुलिस फोर्स के साथ राजस्व विभाग ने की बड़ी कार्रवाई

झुंझुनूं। प्रशासन ने गुरुवार को काटली नदी के बहाव क्षेत्र को अतिक्रमणमुक्त करने के लिए बड़ी कार्रवाई की। उदयपुरवाटी व झुंझुनूं तहसील क्षेत्र के बाघोली, काटलीपुरा और भड़ौंदा कलां में राजस्व-पुलिस की संयुक्त टीम ने बड़ी संख्या में अतिक्रमण हटाए। इस दौरान कई पक्की दुकानें, निर्माणाधीन ढांचे, खेतिहर भूखंडों पर कब्जे और शराब के ठेके को हटाया गया।