राजस्थान: इकलौते भाई की मौत की खबर सुनी तो बड़ी बहन ने छोड़ दी दुनिया, दो परिवारों में मचा कोहराम

जयपुर। शादी का माहौल, नाचते-गाते परिवार के लोग, रिश्तेदारों की चहल-पहल और हर चेहरे पर खिलखिलाहट लेकिन इस बीच चाकसू के देवकिशनपुरा गांव में हुए हृदयविदारक हादसे ने खुशियों को मातम में बदल दिया। 11 साल के इकलौते भाई की अचानक बिगड़ी तबीयत के बाद मौत की खबर सुनते ही बड़ी बहन सदमे में चली गई और कुछ ही घंटों बाद वह दुनिया को अलविदा कह गई। एक साथ भाई-बहन की मौत के बाद जहां शादी की खुशियों को ग्रहण लग गया। वहीं मृतका के ससुराल महेशवास में भी कोहराम मच गया।